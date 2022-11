Ceberprzemoc wobec kobiet - tym zagadnieniem postanowiła zająć się Sylwia Spurek. Jak wyjaśnia europosłanka "kobiety bezdyskusyjnie stanowią największą grupę doświadczającą tej formy przemocy".

Spurek, zapowiadając swój spot, argumentowała w mediach społecznościowych, że "cyberprzemoc wobec kobiet jest inna niż ta, jakiej doświadczają mężczyźni. Sprawcy wyśmiewają ich wygląd, życie rodzinne i seksualne. Grożą kobietom przemocą seksualną, w tym gwałtem. Zamieszczają seksistowskie komentarze".

"Czy powiedziałbyś tak do swojej żony?"

Spot jest utrzymany w świątecznej konwencji. Przy wigilijnym stole zasiadają razem rodzice z córką. Kiedy żona otwiera prezent, mąż zwraca się do niej serią agresywnych, ordynarnych komentarzy.

Reklama

"Takim jak ty po wojnie golono łby. Mam nadzieję, że ten zwyczaj powróci";

"Że też ciebie mamusia nie wyskrobała, o ileż ten świat byłby piękniejszy";

Żona z dzieckiem odchodzą od męża, wtedy ten woła za nimi:

"Ktoś cię powinien chyba w końcu przelecieć, bo od tego braku bolca głupiejesz niesamowicie. Wstrętna szmata".

Na koniec widzowie są informowani, że wymienione zdania padły we wpisach internetowych adresowanych do Sylwii Spurek. I pada pytanie: Powiedziałbyś tak do swojej żony, matki, córki?

Całe nagranie zamieściliśmy na końcu tekstu.

Międzynarodowa akcja walki z przemocą

Klip powstał w ramach akcji 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet. To międzynarodowa kampania, zainicjowana w 1991 roku przez Women's Global Leadership Institute. Zaczyna się 25 listopada w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, a kończy 10 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Celem akcji jest walka z przemocą ze względu na płeć zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Każdego roku w akcji uczestniczą tysiące organizacji ze 180 państw.