23 lipca 2026 r. kończy się pięcioletnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Marcina Wiącka. Zgodnie z przepisami przed upływem tego terminu musi zostać wybrany jego następca.

Kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram zgłosili posłowie KO i Lewicy. Z kolei Adam Borowski to kandydat popierany przez PiS.

Podczas przesłuchania kandydaci mają przedstawić swoje kompetencje i doświadczenie oraz wizję sprawowania funkcji RPO. Po publicznym przesłuchaniu kandydatów decyzja o wyborze nowego Rzecznika Praw Obywatelskich będzie należeć do Sejmu. Następnie wybór będzie musiał zaakceptować Senat.

Sylwia Gregorczyk-Abram. Adwokatka i działaczka społeczna

Sylwia Gregorczyk-Abram jest adwokatką i działaczką społeczną zaangażowaną w obronę praworządności. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a na listę adwokatów została wpisana w 2010 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym i karnym oraz postępowaniach sądowych.

Przez lata była związana z międzynarodową kancelarią Clifford Chance, gdzie odpowiadała za działalność pro publico bono. Współtworzyła inicjatywę obywatelską "Wolne Sądy" i Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS).

Angażowała się też w działalność organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka i wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego. Reprezentowała obywateli przed sądami krajowymi i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Była m.in. pełnomocniczką w sprawach o zakaz dystrybucji naklejek "strefa wolna od LGBT".

Od 2025 roku stoi na czele komisji ds. wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego i działaczy społecznych w latach 2015-2023. Komisja działa przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest laureatką m.in. tytułu "Prawnik Pro Bono", nagrody "Złoty Paragraf" w kategorii "najlepszy adwokat w Polsce". Została też Warszawianką Roku 2024.

Adam Borowski. Były opozycjonista i działacz "Solidarności"

Drugim kandydatem na RPO jest Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej i niepodległościowej w czasach PRL, wydawca i społecznik. Urodził się w 1955 roku w Warszawie, studiował historię na UW, skąd został relegowany podczas stanu wojennego.

Od początku lat 80. był związany z "Solidarnością", organizował działalność opozycyjną i kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Za aktywność przeciwko władzom komunistycznym był wielokrotnie represjonowany, a także skazany na karę więzienia.

Po 1989 roku angażował się w działalność wydawniczą oraz społeczną. Współtworzył Oficynę Wydawniczą Volumen, działał w środowiskach niepodległościowych, był również zaangażowany w Komitet Polska-Czeczenia. Od wielu lat kieruje warszawskim Klubem "Gazety Polskiej". Za działalność opozycyjną został w 2006 roku odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pod koniec marca 2026 r. Adam Borowski został prawomocnie skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności. Chodziło o niewykonanie wcześniejszych wyroków nakazujących mu przeproszenie Romana Giertycha za wypowiedź z 2020 r. dotyczącą sprawy Polnordu. Mimo sądowego obowiązku działacz zadeklarował, że nie przeprosi nawet za cenę odbycia kary więzienia.

Źródło: gov.pl





Kiedy zaprzysiężenie prof. Patyry na sędziego TK? Przydacz w ''Gościu Wydarzeń'': Prezydent nie jest związany żadnym terminem Polsat News