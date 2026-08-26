Sygnał od Tuska jeszcze w piątek? "Hołownio, szykuj się do rządu"

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Na specjalnym, piątkowym posiedzeniu rządu Donald Tusk może dać sygnał, że zaprosi Szymona Hołownię do Rady Ministrów - ustalili twórcy "Politycznego WF-u". Były marszałek Sejmu mógłby zostać wicepremierem od spraw m.in. walki z dezinformacją. To oznacza, że ważą się dalsze, rządowe losy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Gra toczy się ponadto o kontrolę nad klubem Polski 2050.

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Szymon Hołownia i Donald Tusk w garniturach idą razem w oficjalnym wnętrzu, jeden trzyma kartki papieru.
Nie minister kultury, nie szef resortu funduszy. Szymon Hołownia może zająć się walką z dezinformacją w rządzie Donalda TuskaAdam Chelstowski Agencja FORUM

Wiewiórki z obozu rządzącego donoszą i to z różnych koalicyjnych partii. Także z Polski 2050, której te informacje bezpośrednio dotyczą.

- Usłyszałem taką opowieść, że już w piątek, na specjalnym posiedzeniu rządu, dotyczącym budżetu, premier może wysłać sygnał: "Szymonie Hołownio, szykuj się do rządu. Będzie zamiana na start nowego sezonu politycznego" - zdradził Marcin Fijołek w nowym wydaniu "Politycznego WF-u".

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Hołownia zostanie wicepremierem od walki z dezinformacją?

O wejściu byłego marszałka Sejmu w skład Rady Ministrów spekuluje się już od pewnego czasu. Typowano, że mógłby objąć tekę ministra kultury, później - iż zastąpiłby swoją następczynię u sterów Polski 2050, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, w resorcie funduszy i polityki regionalnej. Wszystko to okraszone dodatkową rolą wicepremiera.

Obecnie jednak, jak słyszymy w podcaście Interii, Hołownia mógłby zostać wicepremierem bez teki. Zajmowałby się walką z dezinformacją, a także komunikowaniem Polakom, czym zajmuje się rząd i dlaczego właśnie tak. Były marszałek Sejmu jest zdania, że rzecznik Adam Szłapka nie wywiązuje się z tej roli przesadnie dobrze.

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"Polityczny WF": Gorący czas w koalicji. Czy szykuje się przewrót? INTERIA.PL

- Rząd ma przejść w tryb wyborczy, kampanijny, a nie reform. Usłyszałem dość wiarygodną opowieść z wewnątrz rządu, że w piątek ma być pierwszy sygnał, a jeśli nie wtedy, to przyszły tydzień ma być decydujący, jeśli chodzi o obecność Pełczyńskiej-Nałęcz w Radzie Ministrów - przynajmniej w tej logice, że jest główną reprezentantką Polski 2050 - uściślił Marcin Fijołek.

Przewrót w Polsce 2050? "Takie próby miały miejsce"

Jak przypomniał dziennikarz, Hołownia pytany wcześniej o plotki, że wszedłby do rządu, zbywał takie sugestie, zachęcając dziennikarzy do zajęcia się czymś poważnym. Teraz jednak zmienił retorykę. - Mówi, że może ktoś by się przydał; że funkcja wicepremiera dla Polski 2050 nie jest taka głupia - wskazał prowadzący "Graffiti" w Polsat News.

A co na to Pełczyńska-Nałęcz? Zauważa, że Hołownia nigdy nie chciał wejść do rządu, a jak na stole leżały takie propozycje, to się tym nie interesował. Dziś jednak krążą spekulacje, że były marszałek - oprócz zajęcia miejsca w gabinecie Donalda Tuska - mógłby przejąć kontrolę nad klubem poselskim Polski 2050. On mandat posła posiada, a Pełczyńska-Nałęcz nie.

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Piotr Witwicki
Marcin Fijołek
Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Wśród stronników szefowej partii, którzy usłyszeli o scenariuszu ewentualnego przewrotu w klubie, panuje zdziwienie.

- Od nich i samej Pełczyńskiej-Nałęcz słyszę, że takie próby miały miejsce w wakacje, nawet trzy podejścia do zmiany jego szefa, a jest nim obecnie Paweł Śliz. (Mówią, że - red.) to nie wyszło, że to jest policzone i nie wyjdzie po raz następny jesienią, bo dlaczego miałoby, skoro nie wyszło ostatnio - przytoczył opinie Marcin Fijołek.

Ile szabel mogłoby zostać przy Pełczyńskiej-Nałęcz?

Inaczej niż zwolennicy Pełczyńskiej-Nałęcz na sprawę patrzy Piotr Witwicki. W "Politycznym WF-ie" przypomniał, że "kropla drąży skałę", a zasady, na jakich w obozie władzy funkcjonuje minister funduszy "są chyba dla wszystkich dość męczące".

- Ile ta kadencja jeszcze potrwa? Jeśli jest ktoś, kto siedzi w klubie Polski 2050 i nagle na koniec miałby okazję dodać do CV bycie wiceministrem to czemu nie? - spostrzegł redaktor naczelny Interii w kontekście możliwych zachęt do odłączenia się od Pełczyńskiej-Nałęcz i poparcia starań Hołowni.

Następnie Piotr Witwicki zapytał, "co zacznie dziać się z Pełczyńską-Nałęcz", jeśli to Hołownia stałby się na nowo głównym decydentem w Polsce 2050. - Ile osób jest w stanie z nią pozostać, funkcjonować gdzieś na obrzeżach polityki? I czy byłaby to skuteczna opozycja, czy ktoś by jej słuchał? Co uzyskałaby z tą niewielką grupą posłów? - wymieniał w podcaście Interii.

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