Sybiha opuścił siedzibę MSZ. Tak skończyło się spotkanie szefów dyplomacji

W skrócie Delegacja ukraińska wyszła z siedziby polskiego MSZ po piątkowym spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Ukrainy.

Przedstawiciele ukraińskiego MSZ nie odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Podczas rozmów poruszono kwestie relacji polsko-ukraińskich oraz sytuacji na froncie. Z nieoficjalnych doniesień wynika spotkanie było inicjatywą strony ukraińskiej.

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W piątek w południe zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy - Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ, jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to Ukraińcy zabiegali o spotkanie ze stroną polską.

Zełenski o konflikcie z Polską. "Mamy do czynienia z jednym agresorem"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zapytany w Dublinie w środę, czy Kijów nie obawia się, że konflikt z Polską o nadanie imienia "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej może przeszkodzić procesowi akcesyjnemu Ukrainy do Unii Europejskiej, odparł, że Polskę i Ukrainę "łączy historia".

- Jesteśmy sąsiadami i jak większość krajów w Europie mieliśmy w przeszłości problemy. Ale żyjemy teraz i mamy do czynienia z jednym agresorem. Musimy myśleć o bezpieczeństwie - podkreślił.

Zełenski, który jeszcze kilka dni temu mówił, że Ukrainie "nikt i nigdy nie będzie nakazywał jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować", w środę wypowiadał się w sprawie Polski bardziej pojednawczo.

- Jeśli są pytania, znajdą się na nie odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy silnymi sąsiadami i dobrymi przyjaciółmi - zadeklarował.

Ukraiński Panteon Narodowy. Rada Najwyższa Ukrainy podjęła decyzję

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w środę ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w panteonie znajdą się "najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego".

Decyzja w tej sprawie zapadła w trakcie trwającego sporu polsko-ukraińskiego o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci.

UPA pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. Według polskich historyków w lipcu 1943 r. jej oddziały przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie.

Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.

Spór na linii Polska-Ukraina. W tle kwestie historyczne

Polska uznaje zbrodnie popełnione na ludności polskiej za ludobójstwo, natomiast wielu ukraińskich historyków i polityków interpretuje je jako element szerszego konfliktu polsko-ukraińskiego, za który odpowiedzialność ponosiły obie strony.

Jednocześnie w ukraińskiej pamięci historycznej OUN i UPA są często postrzegane jako symbole walki o niepodległość oraz powojennego oporu przeciw Związkowi Sowieckiemu. Ukraiński dokument o Panteonie Narodowym dopuszcza m.in. wciągnięcie doń postaci związanych z tymi organizacjami.

Decyzja Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej nazwy "Bohaterów UPA" wywołała falę krytyki w Polsce. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz resort dyplomacji.

Z kolei prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.





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