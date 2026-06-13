W skrócie Piotr Heszen, dyrektor biura koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej, uczestniczył w obchodach Dnia Rosji w rosyjskiej ambasadzie po rekomendacji Grzegorza Brauna.

Heszen opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym wyrażał chęć normalizacji relacji polsko-rosyjskich oraz podkreślał bezstronność partii wobec wojny w Ukrainie.

Udział w uroczystości był wcześniej uzgodniony i nie spotkał się ze szczególnymi reakcjami ze strony kolegów z partii - przekazał Interii Piotr Heszen.

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O pojawieniu się w rosyjskiej ambasadzie informował w mediach społecznościowych sam Piotr Heszen. Na Facebooku opublikował wpis, w którym wyjaśnił, że uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Rosji.

Spotkał się z urzędującym w placówce od marca ambasadorem Gieorgrijem Michno, a po spotkaniu wystosował w swoich mediach społecznościowych specjalne oświadczenie, w którym wyrażał nadzieję na normalizację polsko-rosyjskich stosunków, zapewniał o bezstronności Konfederacji Korony Polskiej względem wojny w Ukrainie i krytykował - jak sam to określił - nadmierne zwrócenie się Polski w stronę państw Zachodu.

Człowiek Brauna gościł w rosyjskiej ambasadzie. Wizyta "rekomendowana przez Grzegorza Brauna"

Interia skierowała do Piotra Heszena pytania dotyczące jego wizyty w ambasadzie. Jak się dowiedzieliśmy, o wszystkim wiedział przewodniczący Konfederacji Korony Polskiej. "Tak, (wizyta) była uzgodniona/rekomendowana przez/z Grzegorzem Braunem" - napisał nam dyrektor biura koła poselskiego.

Jak wskazał, jego udział w uroczystości nie spotkał się z "nadzwyczajnymi reakcjami" ze strony kolegów z partii, ponieważ był on wcześniej zaplanowany. "Zdarzyło się kilka gratulacji od kolegów za treść mojego wpisu na social mediach. Uznali go, czemu się zresztą nie dziwię, za bardzo wyważony" - stwierdził.

"Moja wizyta w ambasadzie rosyjskiej była odpowiedzią na zaproszenie, a deklaracja znormalizowania stosunków z naszym największym sąsiadem służy zarówno Polakom, jak i w ostateczności Ukraińcom. Ukraina została doprowadzona do niezmiernie ciężkiej sytuacji przez międzynarodówkę globalistyczną, której pokazowym działaniem było zablokowanie rozmów pokojowych w 2022 r. przez premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona" - napisał Piotr Heszen.

"Symboliczna deklaracja dobrosąsiedzka". Członek Konfederacji Korony Polskiej o świętowaniu Dnia Rosji

Zapytaliśmy też, czy zgodnie z deklaracją z treści wystąpienia opublikowanego na Facebooku, według której Konfederacja Korony Polskiej pozostaje bezstronną wobec konfliktu ukraińsko-polskiego, zdecydowałby się na wizytę w ukraińskiej ambasadzie, gdyby otrzymał takie zaproszenie.

"Co do zasady - oczywiście tak. Wiele jednak zależy od kontekstu. Dyplomaci ukraińscy nie mają najmniejszego problemu z kontaktami z dyplomatami polskimi - wręcz przeciwnie, ci ostatni zupełnie bezkrytycznie spełniają każde niemal życzenie Kijowa. Lekceważą rozprzestrzenianie się na Ukrainie banderowskiej ideologii i zdradzają ofiary ukraińskiego ludobójstwa na naszym narodzie" - przekonywał członek ugrupowania Brauna.

Stwierdził, że "symboliczna deklaracja dobrosąsiedzka ze strony przedstawiciela Konfederacji Korony Polskiej, jest tylko i aż namiastką, jest lepieniem ideowej luki, którą winny wypełniać instytucje państwa polskiego".





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