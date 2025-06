W skrócie Boże Ciało 2025 może być deszczowe, szczególnie we wschodniej połowie kraju.

Kolejne dni długiego czerwcowego weekendu będą spokojniejsze, choć nadal mogą pojawić się przelotne opady i silniejszy wiatr.

Wyjaśniamy, czy w najbliższy czwartek trzeba iść do kościoła.

Choć pierwsza połowa tygodnia zapowiada się na dość ciepłą - zwłaszcza w poniedziałek, gdzie miejscami na wschodzie możemy doświadczyć upału - potem zrobi się nieco chłodniej. Aura w długi czerwcowy weekend również nie wszędzie będzie dla nas łaskawa - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że do końca weekendu temperatury spadną o kilka stopni Celsjusza.

Pogoda na Boże Ciało 2025. Parasol jednak się przyda

Wcześniejsze prognozy pogody na świąteczny dzień były dość optymistyczne i wskazywały przeważnie spokojną aurę. Najnowsze wyliczenia przynoszą kilka zmian, ponieważ wygląda na to, że deszczu w wielu miejscach mimo wszystko nie da się uniknąć.

Tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, najprzyjemniejsza będzie na zachodzie i w centrum. To tam w czwartek można się spodziewać rozpogodzeń. Z kolei we wschodniej połowie kraju oraz w Sudetach i nad morzem będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu.

Boże Ciało będzie dość ciepły, ale w wielu miejscach również deszczowym dniem, szczególnie na wschodzie IMGW materiał zewnętrzny

Najchłodniej będzie na północy, gdzie termometry pokażą do 16 stopni. W centrum będzie około 21 st. C, a najcieplej zrobi się na południu: do 24 stopni Celsjusza. Uczucie chłodu w wielu miejscach może potęgować silniejszy wiatr, którego podmuchy mogą osiągać do 60 km/h, a nad morzem nawet do 80 km/h.

Kolejne dni nie będą wiele cieplejsze, ale też deszczu nie powinno popadać zbyt dużo.

Pogoda na długi czerwcowy weekend spokojniejsza

Biorąc jeden dzień wolnego w piątek można sobie zapewnić długi weekend, który potrwa od przypadającego w czwartek Bożego Ciała do niedzieli.

Piątek w prognozach prezentuje się lepiej od wcześniejszego dnia. Tym razem powinno być bardziej słonecznie, a więcej chmur może się pojawić jedynie na północy i wschodzie. Przelotnie deszcze mogą popadać na północnym wschodzie.

Piątkowe temperatury będą bardzo podobne do tych z Bożego Ciała i wyniosą od 16 stopni nad morzem, przez około 19 st. C na wschodzie i terenach podgórskich do 24 stopni na południu. Wiatr tym razem będzie słaby i umiarkowany.

Długi weekend po Bożym Ciele będzie nieco chłodniejszy, ale też bardziej suchy niż samo święto IMGW materiał zewnętrzny

Miejscami zagrzmi w weekend

Koniec tygodnia oznacza kolejne lekkie pogorszenie pogody. W sobotę w wielu miejscach, głównie na północy i południu, przelotnie popada deszcz, zaś na wschodzie i w centrum możliwe będą burze.

Sobota najcieplejsza będzie w centrum (do 25 stopni) oraz na południu, gdzie można się spodziewać od 23 do 26 st. C. Najchłodniej będzie na północy: od 15 do 20 stopni. Wiatr miejscami może w porywach osiągać prędkość do 55 km/h.

Ostatni dzień długiego weekendu znów przyniesie przelotne deszcze, tym razem na wschodzie. W centrum natomiast możemy liczyć na rozpogodzenia. Termometry w niedzielę pokażą przeważnie od 17 do 22 st. C, a na południowym zachodzie lokalnie może być do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, to święto nakazane, czyli obowiązkowe. Oznacza to, że w Boże Ciało trzeba iść do kościoła, jeśli jest się praktykującym katolikiem.

W kościołach odbywają się wówczas procesje uliczne, podczas których niesiony jest Najświętszy Sakrament. Procesje Bożego Ciała co roku odbywają się w parafiach w całej Polsce.

Święto Bożego Ciała co roku wypada w czwartek po święcie Trójcy Świętej, czyli 60 dni po Wielkanocy. W 2025 roku jest to 19 czerwca.

