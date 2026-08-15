W defiladzie na stołecznej Wisłostradzie bierze udział ok. 2 tys. żołnierzy i 300 maszyn - przede wszystkim najnowszego sprzętu, jak Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot.

Defilada ruszyła po pokazie desantu wojskowych spadochroniarzy, którzy podczas opadania na spadochronach rozwinęli m.in. flagę państwową. Potem zaprezentowano lotniczy komponent sił zbrojnych, m.in. rządowe samoloty Boeing 737 i Gulfstream G550, francuskie myśliwce Rafale, a także najnowszy nabytek Sił Powietrznych RP, czyli samoloty F-35.

Z kolei w Gdyni podniesieniem wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej i apelem pod Pomnikiem Polski Morskiej rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego. Główną atrakcją będzie widowiskowa parada morska z udziałem ponad 20 okrętów polskich i wojsk sojuszniczych.

W tym roku hasłem przewodnim obchodów jest "Polska SAFE - Bezpieczna Polska".

ZOBACZ ZDJĘCIA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO:

Samoloty F-35 (2P,2L) i F-16 (L,P) Sił Powietrznych RP NAD defiladą wojskową na warszawskiej Wisłostradzie Albert Zawada PAP

Salwy przed defiladą wojskową na warszawskiej Wisłostradzie Leszek Szymański PAP

Parada Morska w Gdyni, W specjalnym szyku popłynie 20 jednostek Marynarki Wojennej RP i okrętów sojuszniczych Andrzej Jackowski PAP

Parada morska w Gdyni Andrzej Jackowski PAP

Publiczność przed defiladą wojskową na warszawskiej Wisłostradzie Albert Zawada PAP

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas przemówienia w Warszawie Leszek Szymański PAP

Skoczkowie spadochronowi z polskimi flagami podczas defilady wojskowej na warszawskiej Wisłostradzie Albert Zawada PAP

Skoczek spadochronowy z polską flagą podczas defilady wojskowej na warszawskiej Wisłostradzie Leszek Szymański PAP

Żołnierze przed defiladą wojskową na warszawskiej Wisłostradzie Albert Zawada PAP

Defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie Leszek Szymański PAP

Defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie Leszek Szymański PAP

Śmigłowiec AW 101 w trakcie Parady Morskiej z okazji Święta Wojska Polskiego w Gdyni Andrzej Jackowski PAP

Śmigłowce AH-64 Apache podczas defilady wojskowej na warszawskiej Wisłostradzie Leszek Szymański PAP

Premier Donald Tusk przemawia w Gdyni Andrzej Jackowski PAP

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (P) podczas złożenia kwiatów przed pomnikiem Polska Morska w Gdyni Andrzej Jackowski PAP

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia w Warszawie Leszek Szymański PAP

Żołnierze amerykańscy przed defiladą wojskową na warszawskiej Wisłostradzie Albert Zawada PAP

Czołgi M1 Abrams przed defiladą wojskową na warszawskiej Wisłostradzie Albert Zawada PAP

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

W 1923 r. dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Po 1947 r. święto obchodzono w maju, a później 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w walkach dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 r. Świętem Wojska Polskiego ponownie stał się 15 sierpnia.



