Święto Wojska Polskiego na zdjęciach. Wielka defilada i parada morska

Z okazji Święta Wojska Polskiego ulicami Warszawy idzie wojskowa defilada z udziałem reprezentantów wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Z kolei w Gdyni zorganizowano paradę morską. Te - i inne wydarzenia - przyciągnęły rzesze obserwatorów. Zobacz zdjęcia.

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Defilada wojskowa na Wisłostradzie w Warszawie, żołnierze w zielonych mundurach maszerują w kolumnie.
Defilada wojskowa na warszawskiej WisłostradzieLeszek SzymańskiPAP

W defiladzie na stołecznej Wisłostradzie bierze udział ok. 2 tys. żołnierzy i 300 maszyn - przede wszystkim najnowszego sprzętu, jak Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot.

Defilada ruszyła po pokazie desantu wojskowych spadochroniarzy, którzy podczas opadania na spadochronach rozwinęli m.in. flagę państwową. Potem zaprezentowano lotniczy komponent sił zbrojnych, m.in. rządowe samoloty Boeing 737 i Gulfstream G550, francuskie myśliwce Rafale, a także najnowszy nabytek Sił Powietrznych RP, czyli samoloty F-35.

Z kolei w Gdyni podniesieniem wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej i apelem pod Pomnikiem Polski Morskiej rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego. Główną atrakcją będzie widowiskowa parada morska z udziałem ponad 20 okrętów polskich i wojsk sojuszniczych.

W tym roku hasłem przewodnim obchodów jest "Polska SAFE - Bezpieczna Polska".

ZOBACZ ZDJĘCIA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO:

Cztery myśliwce odrzutowe lecące w formacji na tle nieba.
Samoloty F-35 (2P,2L) i F-16 (L,P) Sił Powietrznych RP NAD defiladą wojskową na warszawskiej WisłostradzieAlbert ZawadaPAP
Salwa armatnia z kilku ustawionych w szeregu dział, z których jedno właśnie wystrzeliło, wypuszczając dużą chmurę białego dymu.
Salwy przed defiladą wojskową na warszawskiej WisłostradzieLeszek SzymańskiPAP
Polski okręt wojenny płynący po spokojnej wodzie z załogą stojącą na dziobie, widoczną biało-czerwoną banderą marynarki i licznymi urządzeniami radarowymi na mostku.
Parada Morska w Gdyni, W specjalnym szyku popłynie 20 jednostek Marynarki Wojennej RP i okrętów sojuszniczychAndrzej JackowskiPAP
Tłum ludzi zgromadzony przy nabrzeżu w słoneczny dzień, w tle wojskowy okręt z marynarzami stojącymi na pokładzie.
Parada morska w GdyniAndrzej JackowskiPAP
Tłum ludzi zgromadzony na skarpie pod zabytkowymi budynkami, otoczony zielenią i zabezpieczeniami z barierkami na pierwszym planie.
Publiczność przed defiladą wojskową na warszawskiej WisłostradzieAlbert ZawadaPAP
Mężczyzna w garniturze przemawia z mównicy z godłem Polski, obok stoi wojskowy pojazd oraz liczne biało-czerwone flagi.
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas przemówienia w WarszawieLeszek SzymańskiPAP
Czterech spadochroniarzy z rozłożonymi czarnymi spadochronami szybujących na tle błękitnego nieba, każdy z nich trzyma barwną flagę.
Skoczkowie spadochronowi z polskimi flagami podczas defilady wojskowej na warszawskiej WisłostradzieAlbert ZawadaPAP
Paralotniarz unoszący się na tle bezchmurnego, niebieskiego nieba z dużą, powiewającą biało-czerwoną flagą.
Skoczek spadochronowy z polską flagą podczas defilady wojskowej na warszawskiej WisłostradzieLeszek SzymańskiPAP
Żołnierze w terenowym pojeździe wojskowym oraz funkcjonariusze służb stojący obok motocykla na tle tłumu zgromadzonych widzów i powiewającej biało-czerwonej flagi.
Żołnierze przed defiladą wojskową na warszawskiej WisłostradzieAlbert ZawadaPAP
Defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie
Defilada wojskowa na warszawskiej WisłostradzieLeszek SzymańskiPAP
Defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie
Defilada wojskowa na warszawskiej WisłostradzieLeszek SzymańskiPAP
Śmigłowiec AW 101 w trakcie Parady Morskiej z okazji Święta Wojska Polskiego w Gdyni
Śmigłowiec AW 101 w trakcie Parady Morskiej z okazji Święta Wojska Polskiego w GdyniAndrzej JackowskiPAP
Trzy wojskowe śmigłowce bojowe lecące w formacji na tle bezchmurnego nieba.
Śmigłowce AH-64 Apache podczas defilady wojskowej na warszawskiej WisłostradzieLeszek SzymańskiPAP
Grupa marynarzy w galowych mundurach stoi w szeregu naprzeciw mężczyzny przemawiającego przy mównicy ozdobionej biało-czerwoną flagą podczas oficjalnej uroczystości nad wodą.
Premier Donald Tusk przemawia w GdyniAndrzej JackowskiPAP
Trzy osoby stoją przed pomnikiem złożonego wieńca, w otoczeniu wartowników w mundurach i tłumu uczestników uroczystości na tle miejskiej zabudowy.
Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (P) podczas złożenia kwiatów przed pomnikiem Polska Morska w GdyniAndrzej JackowskiPAP
Mężczyzna w garniturze przemawia przy mównicy z godłem Polski, otoczony biało-czerwonymi flagami, obok stoi wojskowy pojazd opancerzony.
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia w WarszawieLeszek SzymańskiPAP
Żołnierze amerykańscy przed defiladą wojskową na warszawskiej Wisłostradzie
Żołnierze amerykańscy przed defiladą wojskową na warszawskiej WisłostradzieAlbert ZawadaPAP
Kolumna nowoczesnych czołgów bojowych z żołnierzami w hełmach jadącymi przez ulicę, otoczona zielenią i fragmentem ceglanych murów w tle.
Czołgi M1 Abrams przed defiladą wojskową na warszawskiej WisłostradzieAlbert ZawadaPAP

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

W 1923 r. dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Po 1947 r. święto obchodzono w maju, a później 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w walkach dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 r. Świętem Wojska Polskiego ponownie stał się 15 sierpnia.

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