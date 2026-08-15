Święto Wojska Polskiego na zdjęciach. Wielka defilada i parada morska
Z okazji Święta Wojska Polskiego ulicami Warszawy idzie wojskowa defilada z udziałem reprezentantów wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Z kolei w Gdyni zorganizowano paradę morską. Te - i inne wydarzenia - przyciągnęły rzesze obserwatorów. Zobacz zdjęcia.
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W defiladzie na stołecznej Wisłostradzie bierze udział ok. 2 tys. żołnierzy i 300 maszyn - przede wszystkim najnowszego sprzętu, jak Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot.
Defilada ruszyła po pokazie desantu wojskowych spadochroniarzy, którzy podczas opadania na spadochronach rozwinęli m.in. flagę państwową. Potem zaprezentowano lotniczy komponent sił zbrojnych, m.in. rządowe samoloty Boeing 737 i Gulfstream G550, francuskie myśliwce Rafale, a także najnowszy nabytek Sił Powietrznych RP, czyli samoloty F-35.
Z kolei w Gdynipodniesieniem wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej i apelem pod Pomnikiem Polski Morskiej rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego. Główną atrakcją będzie widowiskowa parada morska z udziałem ponad 20 okrętów polskich i wojsk sojuszniczych.
W tym roku hasłem przewodnim obchodów jest "Polska SAFE - Bezpieczna Polska".
ZOBACZ ZDJĘCIA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO:
15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.
W 1923 r. dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Po 1947 r. święto obchodzono w maju, a później 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w walkach dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 r. Świętem Wojska Polskiego ponownie stał się 15 sierpnia.