Biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz w czasie mszy św. z okazji Święta Wojska Polskiego stwierdził, że "bez honoru służba wojskowa jest bez duszy i traci siły".

Duchowny zaapelował przy tym, aby z awansami szło w parze doskonalenie cech moralnych, które są nie mniej ważne niż wyszkolenie.

Biskup polowy z okazji Cudu Nad Wisłą. Mówił o honorze

W Święto Wojska Polskiego i 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, bp Lechowicz przewodniczył w piątek mszy w katedrze polowej WP w Warszawie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, cywilnych i wojskowych.

Wśród nich znaleźli się prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z małżonką, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek oraz generalicja z szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą na czele, pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska i korpus dyplomatyczny.

- Dziękujemy za wierną i wytrwałą służbę, która jest jednym z imion miłości. Dziękujemy, że podejmując codzienne zadania, nie pytacie: dlaczego? i po co? - powiedział w homilii bp polowy Wojska Polskiego, zwracając się do żołnierzy.

Duchowny zaznaczył przy tym, że "miłość to jest jedyny klucz do zrozumienia ich służby". - Świadomość tego, co należy czynić i czego nie należy, to coś podstawowego w misji żołnierza - powiedział.

Bp. Lechowicz podkreślił również, że "naruszenie tych granic oznacza naruszenie honoru żołnierza". - Nieprzypadkowo słowo "honor" znajduje się na wojskowych sztandarach między słowami "Bóg" i "Ojczyzna", albowiem obowiązki wobec Boga, streszczone w Dekalogu, i wobec ojczyzny wyznaczają przestrzeń tego, co należy czynić i czego nie należy; co wypada i czego nie wypada żołnierzowi - stwierdził.

Duchowny zwrócił się do żołnierzy. Wskazał na przykład do naśladowania

Jako przykład do naśladowania w wymiarze moralnym i duchowym hierarcha wskazał żołnierzom Najświętszą Maryję Pannę, która, "wobec Boga odznaczała się pokorą, posłuszeństwem, wiernością", a "wobec drugiego człowieka gotowością pomocy, odwagą, ofiarnością i solidarnością".

- Wraz z awansami i coraz wyższymi stopniami wojskowymi niech idzie w parze praca nad sobą i doskonalenie moralnych cech, które są nie mniej ważne niż wyszkolenie i fizyczna sprawność - zaapelował.

Za marszałkiem Józefem Piłsudskim hierarcha podkreślił, że "honor służby jest jak sztandar żołnierza, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem".

- Bez honoru służba wojskowa zawsze jest bez duszy i traci siły - dodał bp Lechowicz, cytując słowa marszałka z 13 czerwca 1923 r.

Liturgię w intencji ojczyzny koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego WP. W mszy jako goście uczestniczyli również m.in. prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego abp Jerzy Pańkowski oraz ks. ppłk Tomasz Wola, p.o. naczelny kapelan ewangelickiego biskupa wojskowego.

