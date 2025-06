Miejsce tuż obok Karola Nawrockiego zajął przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda . W zakończonej kampanii prezydenckiej prezydent elekt mówił, że to jego "przyjaciel".

- Chcę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w ostatnich wyborach, niezależnie od tego, jakich wyborów dokonywali w I i w II turze. Dziękuję państwu za to, że poszliście do głosowania, wykonaliście swój obowiązek wobec Polski i jesteście gotowi do tego, aby współtworzyć naszą demokrację - powiedział na Zamku Królewskim Karol Nawrocki.