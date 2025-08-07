Święto 15 sierpnia. W jaki dzień wypada?

Święto obchodzone jest co roku tego samego dnia - 15 sierpnia. W 2025 roku przypada w piątek, co oznacza dodatkowy dzień wolny i możliwość zaplanowania dłuższego weekendu.

Co świętujemy 15 sierpnia w Polsce?

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. W tym dniu wierni upamiętniają Wniebowzięcie Maryi - czyli jej zabranie do nieba z ciałem i duszą po zakończeniu ziemskiego życia.

W Polsce święto to ma również charakter ludowy - 15 sierpnia przynoszone są do kościołów bukiety ziół i plonów, które są święcone jako wyraz wdzięczności za urodzaj. W wielu miejscowościach odbywają się tradycyjne odpusty i procesje.

Święto ma rangę nakazaną, co oznacza, że katolicy mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej.

Święto Wojska Polskiego

Obchodzone jest na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku - jednej z najważniejszych bitew wojny polsko-bolszewickiej. To wydarzenie, często nazywane "Cudem nad Wisłą", miało ogromne znaczenie dla niepodległości Polski i przyszłości Europy.

Święto Wojska Polskiego ustanowiono w 1992 roku (choć właściwie to powrócono do oficjalnego świętowania tego dnia po upadku PRL) i od tego czasu 15 sierpnia jest dniem, w którym w całym kraju oddaje się hołd żołnierzom służącym Polsce - zarówno tym historycznym, jak i współczesnym.

Planowane obchody. Jak będziemy świętować 15 sierpnia?

W 2025 roku obchody Święta Wojska Polskiego będą miały wyjątkowy charakter - przypada bowiem 105. rocznica Bitwy Warszawskiej. Główne uroczystości odbędą się w Warszawie i Helu:

Defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie - tradycyjny element obchodów z udziałem żołnierzy, sprzętu wojskowego i przedstawicieli najwyższych władz państwowych.

Parada Marynarki Wojennej w Helu - nowość w formule uroczystości. Okręty Marynarki zaprezentują się na wodach Bałtyku, a wydarzenie będzie transmitowane na żywo.

Uroczysty capstrzyk w Ossowie (14 sierpnia) - upamiętnienie bohaterów walk z 1920 roku.

Spotkanie z Wojskiem Polskim na Cytadeli w Warszawie (15 sierpnia, godz. 10-18) - pokazy sprzętu, prezentacje, koncerty, atrakcje dla dzieci i tradycyjna wojskowa grochówka.

Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie (16-17 sierpnia) - wydarzenie z rekonstrukcjami historycznymi i wystawami.

W całej Polsce organizowane będą również lokalne wydarzenia - od mszy świętych w intencji Ojczyzny, przez pikniki rodzinne, po koncerty i pokazy wojskowe.

Święto 15 sierpnia. Czy sklepy będą otwarte?

Odpowiedź brzmi: nie. 15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy, co oznacza, że większość sklepów, galerii handlowych i supermarketów będzie zamknięta. Mogą być czynne tylko nieliczne punkty, np. na stacjach benzynowych, w małych sklepach osiedlowych, jeśli za ladą stanie właściciel.

Warto zatem wcześniej zaplanować zakupy i sprawdzić godziny otwarcia miejsc, z których planujemy skorzystać.

