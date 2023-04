Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda nadmieniła z kolei, że wielkanocny poranek to czas składania sobie życzeń, spotkań z bliskimi i pielęgnacji pięknych tradycji wielkanocnych. - Niech i one wzmacniają więź między pokoleniami i przywiązanie do naszego dziedzictwa - dodała.

Wielkanoc 2023. Para prezydencka złożyła rodakom życzenia

- Święta Zmartwychwstania Pańskiego upamiętniają początek zupełnie nowego rozdziału w historii ludzkości, przynoszą nadzieję, której potrzebujemy zawsze, ale szczególnie właśnie teraz, w obecnym czasie - zaznaczył polski przywódca.

Jak wskazała pierwsza dama, "Wielkanoc uczy nas bycia blisko siebie, pomagania sobie nawzajem i wspierania najbardziej potrzebujących". Nie zabrakło również nawiązania do trwającej za naszą wschodnią granicą wojny. - W tym czasie okazujemy innym szacunek i ofiarujemy życzliwy uśmiech. Pomnażamy dobro, które zbliża nas ku sobie. Są to także już drugie wiosenne Święta, które przeżywamy razem z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, ofiarami rosyjskiej agresji. Niech ten świąteczny czas przyczyni się do umocnienia naszej solidarnej więzi - podkreśliła.

- Jak co roku, szczególnie serdeczne życzenia przekazujemy żołnierzom, funkcjonariuszom oraz pracownikom wszystkich służb i instytucji, a także przedsiębiorstw, dzięki którym święta upływają nam spokojnie. Serdecznie dziękujemy za oddanie i sprawność, z jakimi wykonują państwo swoje odpowiedzialne zadania - zaznaczył prezydent Polski.

- Raz jeszcze błogosławionych, pogodnych, pełnych zdrowia Świąt Wielkiej Nocy - powiedziała pierwsza dama, a Andrzej Duda ponownie życzył rodakom "wszystkiego dobrego".