W skrócie Bogdan Święczkowski zarzucił funkcjonariuszom dopuszczenie się zamachu na konstytucyjny organ państwa i zapowiedział wyciągnięcie wobec nich konsekwencji prawnych.

Prezes TK zakwestionował status Anny Korwin-Piotrowskiej, twierdząc, że nie złożyła ona ślubowania przed prezydentem i nie jest sędzią, lecz uzurpatorem.

Święczkowski twierdzi, że do budynku Trybunału Konstytucyjnego wtargnęły nieuprawnione osoby, które dostały się do środka przez wejście od strony KPRM.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Na antenie Polsat News Bogdan Święczkowski zarzucił funkcjonariuszom "dopuszczenie się zamachu na konstytucyjny organ państwa". Prezes Trybunału Konstytucyjnego odniósł się do sytuacji, w której uniemożliwiono mu wejście na teren Trybunału Konstytucyjnego.

Zapowiedział możliwe konsekwencje prawne wobec osób zaangażowanych w te działania.

- Dowódcy, którzy dopuszczają się tego zamachu na konstytucyjny organ państwa, przebywają na terenie Trybunału Konstytucyjnego bezprawnie - stwierdził Święczkowski.

Jak dodał, odpowiedzialność mogą ponieść nie tylko dowódcy, ale również młodzi funkcjonariusze, którzy wykonywali działania uniemożliwiające mu wejście na teren TK.

- Współczuję tym młodym ludziom, bo oczywiście poniosą bardzo surową odpowiedzialność karną - powiedział. Zaznaczył jednak, że o ewentualnych konsekwencjach zdecyduje prokurator. Nie wykluczył również postępowań administracyjnych.

Święczkowski o wydarzeniach przed TK. "Przypomina najgorsze czasy komuny"

- Jak państwo wiecie, półtora roku temu złożyłem zawiadomienie o przestępstwie ustrojowego zamachu stanu. Ten ustrojowy zamach stanu przerodził się w klasyczny zamach stanu. Kiedyś były to zmotoryzowane oddziały Milicji Obywatelskiej, czyli ZOMO, a teraz są to kompanie policji prewencji - mówił na antenie Polsat News Bogdan Święczkowski, porównując piątkowe wydarzenia pod TK do wydarzeń z "czasów komuny".

- Byłem wtedy bardzo młodym chłopakiem, ale widziałem, jak ZOMO jeździło na Hutę Katowice czy do śląskich i zagłębiowskich kopalń. Naprawdę żałuję, że dożyłem czasów, w których muszę podejmować takie działania - mówił.

Święczkowski na Antenie Polsat News podkreślił, że funkcjonariusze nie musieli się godzić na takie działania.

- Każdy funkcjonariusz policji i każdej innej służby może odmówić wykonania rozkazu, który prowadzi do popełnienia przestępstwa lub sam jest rozkazem przestępczym. Wynika to wprost z przepisów prawa - twierdzi prezes TK.

Święczkowski o Korwin-Piotrowskiej. "Wdarła się na teren TK"

Święczkowski zakwestionował również status Anny Korwin-Piotrowskiej, która została wybrana przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak stwierdził, nie złożyła ona ślubowania wobec prezydenta, dlatego - w jego ocenie - nie może podejmować żadnych działań jako sędzia ani kierować pracami TK.

- Pani Korwin-Piotrowska nie jest sędzią, jest uzurpatorem. Nie złożyła ślubowania wobec pana prezydenta. Nie może podejmować żadnych działań. Po prostu wdarła się na teren Trybunału i uznała, że będzie pełnić obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego i kierować nim. Pod moją nieobecność mnie zawiesiła. To jest jakiś absurd - mówił prezes TK.

Święczkowski przekonywał, że wydane przez Korwin-Piotrowską zarządzenie nie ma mocy prawnej. - Oczywiście to zarządzenie nie istnieje w obrocie prawnym. Jest wymysłem prywatnej osoby - stwierdził.

Wyjaśniając swoje stanowisko, wskazał, że objęcie urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego wymaga spełnienia kilku warunków. Wymienił wybór przez Sejm, złożenie ślubowania w obecności prezydenta, stawienie się w Trybunale i objęcie obowiązków, a także złożenie oświadczenia majątkowego.

Jak zaznaczył, niewypełnienie któregokolwiek z tych obowiązków oznacza, że dana osoba "nie nawiązuje stosunku służbowego" i nie staje się sędzią w ścisłym tego słowa znaczeniu. W konsekwencji nie może otrzymywać przydzielonych spraw ani wynagrodzenia.

- I taka jest sytuacja pani Korwin-Piotrowskiej - podsumował Święczkowski.

Święczkowski o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. "Uzurpatorzy wtargnęli"

- Uzurpatorzy wtargnęli na teren Trybunału Konstytucyjnego. To po prostu brutalna przemoc, ponure czasy - mówił Bogdan Święczkowski, odnosząc się do sytuacji w TK. Prezes Trybunału zarzucił osobom, które pojawiły się w budynku, bezprawne działanie.

Święczkowski przekonywał, że pojawienie się tych osób na terenie Trybunału było poprzedzone stworzeniem fałszywego pretekstu. - To jest stworzenie jakiegoś fałszywego pretekstu. Proszę mi wierzyć, nikogo nie było w Trybunale Konstytucyjnym w piątek po godz. 16. Trybunał pracuje do godz. 16, a wszyscy pracownicy opuścili już budynek. Te osoby wdarły się na jego teren przez wejście od strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - twierdzi.

- Jeszcze trzy tygodnie temu zastępca dowódcy Służby Ochrony Państwa, która ochrania KPRM, solennie przyrzekał mi, że nikt nie wejdzie na teren Trybunału Konstytucyjnego od strony KPRM-u. Tacy to są ludzie i tak dotrzymują słowa - mówił.

Święczkowski ujawnia kulisy wydarzeń w TK. Mówi o próbie zastraszenia

Prezes Trybunału zakwestionował również twierdzenia, że policjanci znajdują się wyłącznie na zewnątrz budynku. Jak relacjonował, wewnątrz ma przebywać kilkadziesiąt rosłych osób. - Podejrzewamy, że to są funkcjonariusze policji albo służb specjalnych - stwierdził.

Wspomniał także o osobie, która ma podawać się za komendanta straży trybunalskiej. Według Święczkowskiego jest to ktoś, kto pojawił się w niejasnych okolicznościach, "założył mundur i twierdzi, że pełni tę funkcję".

Święczkowski przekazał ponadto, że dzień wcześniej na terenie Trybunału miało przebywać kilku funkcjonariuszy, najprawdopodobniej jednostek antyterrorystycznych. Mówił również o próbie zastraszenia wiceprezesa TK. Nie chciał jednak ujawniać szczegółów tego zdarzenia.

Prezes Trybunału wskazał w tym kontekście na Prokuratora Andrzeja Piasecznego. Zarzucił mu przestępcze działania i przekazał, że według jego wiedzy miała on również grozić ministrowi Boguckiemu. - Piaseczny tam przebywał i próbował rozdawać karty - stwierdził.



