W skrócie
- Bogdan Święczkowski zarzucił funkcjonariuszom dopuszczenie się zamachu na konstytucyjny organ państwa i zapowiedział wyciągnięcie wobec nich konsekwencji prawnych.
- Prezes TK zakwestionował status Anny Korwin-Piotrowskiej, twierdząc, że nie złożyła ona ślubowania przed prezydentem i nie jest sędzią, lecz uzurpatorem.
- Święczkowski twierdzi, że do budynku Trybunału Konstytucyjnego wtargnęły nieuprawnione osoby, które dostały się do środka przez wejście od strony KPRM.
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Na antenie Polsat News Bogdan Święczkowski zarzucił funkcjonariuszom "dopuszczenie się zamachu na konstytucyjny organ państwa". Prezes Trybunału Konstytucyjnego odniósł się do sytuacji, w której uniemożliwiono mu wejście na teren Trybunału Konstytucyjnego.
Zapowiedział możliwe konsekwencje prawne wobec osób zaangażowanych w te działania.
- Dowódcy, którzy dopuszczają się tego zamachu na konstytucyjny organ państwa, przebywają na terenie Trybunału Konstytucyjnego bezprawnie - stwierdził Święczkowski.
Jak dodał, odpowiedzialność mogą ponieść nie tylko dowódcy, ale również młodzi funkcjonariusze, którzy wykonywali działania uniemożliwiające mu wejście na teren TK.
- Współczuję tym młodym ludziom, bo oczywiście poniosą bardzo surową odpowiedzialność karną - powiedział. Zaznaczył jednak, że o ewentualnych konsekwencjach zdecyduje prokurator. Nie wykluczył również postępowań administracyjnych.
Święczkowski o wydarzeniach przed TK. "Przypomina najgorsze czasy komuny"
- Jak państwo wiecie, półtora roku temu złożyłem zawiadomienie o przestępstwie ustrojowego zamachu stanu. Ten ustrojowy zamach stanu przerodził się w klasyczny zamach stanu. Kiedyś były to zmotoryzowane oddziały Milicji Obywatelskiej, czyli ZOMO, a teraz są to kompanie policji prewencji - mówił na antenie Polsat News Bogdan Święczkowski, porównując piątkowe wydarzenia pod TK do wydarzeń z "czasów komuny".
- Byłem wtedy bardzo młodym chłopakiem, ale widziałem, jak ZOMO jeździło na Hutę Katowice czy do śląskich i zagłębiowskich kopalń. Naprawdę żałuję, że dożyłem czasów, w których muszę podejmować takie działania - mówił.
Święczkowski na Antenie Polsat News podkreślił, że funkcjonariusze nie musieli się godzić na takie działania.
- Każdy funkcjonariusz policji i każdej innej służby może odmówić wykonania rozkazu, który prowadzi do popełnienia przestępstwa lub sam jest rozkazem przestępczym. Wynika to wprost z przepisów prawa - twierdzi prezes TK.
Święczkowski o Korwin-Piotrowskiej. "Wdarła się na teren TK"
Święczkowski zakwestionował również status Anny Korwin-Piotrowskiej, która została wybrana przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak stwierdził, nie złożyła ona ślubowania wobec prezydenta, dlatego - w jego ocenie - nie może podejmować żadnych działań jako sędzia ani kierować pracami TK.
- Pani Korwin-Piotrowska nie jest sędzią, jest uzurpatorem. Nie złożyła ślubowania wobec pana prezydenta. Nie może podejmować żadnych działań. Po prostu wdarła się na teren Trybunału i uznała, że będzie pełnić obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego i kierować nim. Pod moją nieobecność mnie zawiesiła. To jest jakiś absurd - mówił prezes TK.
Święczkowski przekonywał, że wydane przez Korwin-Piotrowską zarządzenie nie ma mocy prawnej. - Oczywiście to zarządzenie nie istnieje w obrocie prawnym. Jest wymysłem prywatnej osoby - stwierdził.
Wyjaśniając swoje stanowisko, wskazał, że objęcie urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego wymaga spełnienia kilku warunków. Wymienił wybór przez Sejm, złożenie ślubowania w obecności prezydenta, stawienie się w Trybunale i objęcie obowiązków, a także złożenie oświadczenia majątkowego.
Jak zaznaczył, niewypełnienie któregokolwiek z tych obowiązków oznacza, że dana osoba "nie nawiązuje stosunku służbowego" i nie staje się sędzią w ścisłym tego słowa znaczeniu. W konsekwencji nie może otrzymywać przydzielonych spraw ani wynagrodzenia.
- I taka jest sytuacja pani Korwin-Piotrowskiej - podsumował Święczkowski.
Święczkowski o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. "Uzurpatorzy wtargnęli"
- Uzurpatorzy wtargnęli na teren Trybunału Konstytucyjnego. To po prostu brutalna przemoc, ponure czasy - mówił Bogdan Święczkowski, odnosząc się do sytuacji w TK. Prezes Trybunału zarzucił osobom, które pojawiły się w budynku, bezprawne działanie.
Święczkowski przekonywał, że pojawienie się tych osób na terenie Trybunału było poprzedzone stworzeniem fałszywego pretekstu. - To jest stworzenie jakiegoś fałszywego pretekstu. Proszę mi wierzyć, nikogo nie było w Trybunale Konstytucyjnym w piątek po godz. 16. Trybunał pracuje do godz. 16, a wszyscy pracownicy opuścili już budynek. Te osoby wdarły się na jego teren przez wejście od strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - twierdzi.
- Jeszcze trzy tygodnie temu zastępca dowódcy Służby Ochrony Państwa, która ochrania KPRM, solennie przyrzekał mi, że nikt nie wejdzie na teren Trybunału Konstytucyjnego od strony KPRM-u. Tacy to są ludzie i tak dotrzymują słowa - mówił.
Święczkowski ujawnia kulisy wydarzeń w TK. Mówi o próbie zastraszenia
Prezes Trybunału zakwestionował również twierdzenia, że policjanci znajdują się wyłącznie na zewnątrz budynku. Jak relacjonował, wewnątrz ma przebywać kilkadziesiąt rosłych osób. - Podejrzewamy, że to są funkcjonariusze policji albo służb specjalnych - stwierdził.
Wspomniał także o osobie, która ma podawać się za komendanta straży trybunalskiej. Według Święczkowskiego jest to ktoś, kto pojawił się w niejasnych okolicznościach, "założył mundur i twierdzi, że pełni tę funkcję".
Święczkowski przekazał ponadto, że dzień wcześniej na terenie Trybunału miało przebywać kilku funkcjonariuszy, najprawdopodobniej jednostek antyterrorystycznych. Mówił również o próbie zastraszenia wiceprezesa TK. Nie chciał jednak ujawniać szczegółów tego zdarzenia.
Prezes Trybunału wskazał w tym kontekście na Prokuratora Andrzeja Piasecznego. Zarzucił mu przestępcze działania i przekazał, że według jego wiedzy miała on również grozić ministrowi Boguckiemu. - Piaseczny tam przebywał i próbował rozdawać karty - stwierdził.