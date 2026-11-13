W skrócie Bogdan Święczkowski wydał zarządzenie, zgodnie z którym pracownicy Trybunału Konstytucyjnego mają od 16 listopada wykonywać swoje obowiązki poza siedzibą instytucji.

Dokument stanowi, że polecenia i akty wydawane przez Annę Korwin-Piotrowską są dla pracowników TK niewiążące i nie wywołują żadnych skutków prawnych.

Wcześniej Święczkowski wezwał funkcjonariuszy policji oraz Służby Ochrony Państwa do opuszczenia budynku Trybunału Konstytucyjnego, określając obecne działania jako bezprawne.

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Bogdan Święczkowski wydał kolejne zarządzenie dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w piątek. Jako pierwsza dokument opublikowała stacja TV Republika.

Zarządzenie numer 19/2026 składa się z czterech paragrafów. Wynika z niego, że od 16 listopada do odwołania pracownicy TK wykonują swoje obowiązki poza siedzibą instytucji. Nie sprecyzowano jednak konkretnego miejsca.

Święczkowski wydał zarządzenie w sprawie TK. "Wyłącznie na wyraźne polecenie"

W dokumencie wskazano jednak osoby uprawnione do ustalania z pracownikami zadań w wymiarze umożliwiającym ich wykonanie w ramach obowiązujących norm czasu pracy. Wśród nich wymieniono prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego, sędziego Stanisława Piotrowicza, doradcę prezesa Beatę Białowąs oraz pełniącą obowiązki kierownika Sekretariatu Kancelarii TK Weronikę Ścibor.

"Wykonywanie obowiązków służbowych w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego następuje wyłącznie na wyraźne polecenie osób wskazanych w par. 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia" - czytamy.

W dokumencie podkreślono też, że z dniem jego wejścia "zawiesza się czasowo obowiązek sporządzania i przedkładania przez pracowników indywidualnych zestawień czasu pracy, do czasu wydania odrębnego zarządzenia w tym zakresie".

Z zarządzenia wynika ponadto, że "dokumenty, polecenia oraz inne akty wydane przez panią Annę Korwin-Piotrowską nie obowiązują pracowników Trybunału Konstytucyjnego i nie wywołują skutków prawnych w zakresie organizacji ich pracy". Całe zarządzenie weszło w życie wraz z dniem jego podpisania.

Trybunał Konstytucyjny. Święczkowski do policjantów: Jest mi niezwykle przykro

Dodajmy, że wcześniej w piątek Bogdan Święczkowski pojawił się przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Zwrócił się wówczas do policjantów stojących przed bramą.

- Kolejne kordony policji, kolejne barierki, nic się nie zmieniło. Wzywam uzurpatorów do opuszczenia budynku Trybunału Konstytucyjnego. Wzywam funkcjonariuszy policji do opuszczenia TK - mówił.

Święczkowski zarzucił też przełożonym policjantów, że wydają funkcjonariuszom bezprawne polecenia. Do opuszczenia siedziby TK wezwał także funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, którzy według niego przebywają w budynku.

- Jest mi niezwykle przykro, że młodzi funkcjonariusze policji są angażowani do działań bezprawnych. Ja wiem, że to jest odpowiedzialność ich przełożonych, ale mimo wszystko wzywam was do respektowania konstytucji i prawa, bo takie ślubowanie złożyliście, kiedy rozpoczynaliście służbę - powiedział.

Spór o TK. Święczkowski domaga się wykonania orzeczenia Sądu Najwyższego

Prezes TK domagał się ponadto wykonania orzeczenia Sądu Najwyższego. Wezwał też Annę Korwin-Piotrowską i współpracujących z nią sędziów do opuszczenia TK. - Pani Korwin-Piotrowska, już drugi tydzień dopuszcza się pani najsurowszych przestępstw przeciwko ustrojowi Rzeczpospolitej - mówił.

Przypomnijmy, że 10 listopada trzyosobowy skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN uchylił dwa zarządzenia Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października. Przewidywały one miesięczną przerwę w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, obejmującą także pełnienie obowiązków prezesa i wiceprezesa TK.

Korwin-Piotrowska oświadczyła, że orzeczenie SN nie wpływa na obowiązywanie zarządzeń. Jej zdaniem do ich kontroli uprawniony jest wyłącznie sąd dyscyplinarny w składzie wylosowanym spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego.



