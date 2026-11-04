W skrócie Bogdan Święczkowski po raz kolejny próbował wejść do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, jednak funkcjonariusze policji nie wpuścili go na teren obiektu.

Święczkowski oskarżył policjantów o udział w zamachu stanu oraz wezwał ich do opuszczenia budynku, argumentując, że to on jest jedynym administratorem placówki.

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Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski w środę po raz kolejny próbował dostać się do siedziby instytucji. Przed bramą zwrócił się do pilnujących wejścia funkcjonariuszy policji, domagając się opuszczenia przez nich terenu TK.

- Domagam się wpuszczenia na teren Trybunału Konstytucyjnego oraz opuszczenia przez funkcjonariuszy terenu Trybunału Konstytucyjnego. Jesteście tutaj nielegalnie - mówił Święczkowski.

Jeden z funkcjonariuszy podszedł do bramy i odpowiedział, że policja nie decyduje o tym, kto może wejść do budynku, ponieważ należy to do kompetencji administratora obiektu.

- Administratorem obiektu jestem ja jako prezes Trybunału, a wy tutaj jesteście nielegalnie - odpowiedział Święczkowski. Po raz kolejny wezwał policjantów do opuszczenia terenu TK.

Święczkowski oskarża policjantów. Mówił o "zamachu stanu"

Bogdan Święczkowski odniósł się także do sytuacji związanej z Anną Korwin-Piotrowską.

- Anna Korwin-Piotrowska nie kieruje pracami Trybunału Konstytucyjnego. Urządziła sobie z budynku Trybunału Konstytucyjnego teatr - stwierdził prezes TK.

Następnie ponownie zwrócił się do funkcjonariuszy.

- Uczestniczycie w zamachu stanu zorganizowanym najprawdopodobniej przez Donalda Tuska, ministra Kierwińskiego i komendanta głównego policji pana Boronia. Takie mam bardzo daleko idące podejrzenia. Nie bierzcie w tym udziału. Nie miejcie splamionych dłoni i splamionych mundurów - wykrzykiwał w kierunku policjantów.

- Na szczęście przynajmniej część z was zdjęła flagę narodową ze swoich mundurów. Widzę, że tam jest jeden z funkcjonariuszy, który ma naszą flagę narodową. Wstyd i hańba! Uczestniczycie w tych nielegalnych działaniach - skwitował.

Mimo apeli i żądań prezes TK nie został wpuszczony do budynku.

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego

30 października wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Korwin-Piotrowska poinformowała, że wraz z sześciorgiem innych osób wybranych w tej kadencji na sędziów TK przebywają w siedzibie Trybunału.

Przed siedzibą TK nasilił się wówczas trwający od kilku tygodni protest. Podróż do Senegalu odwołał prezydent Karol Nawrocki, którego samolot zawrócił nad Hiszpanią i wrócił do kraju. W środku nocy pojawił się w TK, gdzie w drzwiach doszło do szarpaniny.

W sobotę trwały spotkania Nawrockiego z przedstawicielami sił parlamentarnych, wieczorem z kolei orędzie wygłosił premier Donald Tusk, który bronił działań sędziów wybranych przez Sejm.

We wtorek odbyło się w TK Zgromadzenie Ogólne, podczas którego przegłosowano budżet i składy orzekające w sprawie Święczkowskiego i Sochańskiego.

Kwestia sytuacji w TK została poruszona podczas wtorkowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która początkowo miała być poświęcona tematowi bazy amerykańskiej w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki ocenił podczas części jawnej RBN, że w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym doszło do poważnego kryzysu konstytucyjnego. Premier Donald Tusk poinformował po RBN, że zaproponował prezydentowi spotkanie w cztery oczy w tym tygodniu, by spróbować obniżyć napięcie.



