W skrócie Prezes NBP Adam Glapiński wstrzymał wszystkie płatności dla Trybunału Konstytucyjnego w obliczu sporu o TK.

Prezes TK Bogdan Święczkowski ocenił decyzję Adama Glapińskiego o wstrzymaniu finansowania jako olbrzymi błąd i liczy na zmianę postawy szefa banku centralnego.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył wniosek o aresztowanie Bogdana Święczkowskiego, który prezes TK skrytykował.

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Po tym jak kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym przejęli sędziowie wybrani przez Sejm, pod wodzą sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, doszło do konfliktu między nią, a prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Obie strony skierowały do prezesa NBP Adama Glapińskiego pisma dotyczące realizacji płatności związanych z funkcjonowaniem TK. Glapiński postanowił wstrzymać wszystkie płatności Trybunału, zarówno te zlecone przez Korwin-Piotrowską, jak i przez Święczkowskiego.

Tym samym naraził się on obu stronom. Decyzja najpierw spotkała się z krytyką rządu, a teraz skrytykował ją również prezes Święczkowski. - (Adam Glapiński - red.) Popełnia olbrzymi błąd - stwierdził w rozmowie z RMF FM.

- Mam nadzieję, że kolejne pismo, które skieruje do niego mój pełnomocnik, zmieni jego nastawienie - dodał.

Również rządzący starają się odblokować pieniądze. Według portalu Money.pl rozważane jest m.in. postawienie Glapińskiemu zarzutu przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.

Święczkowski o wniosku Żurka: Myślę, że tego nie przeczytał

Prezes TK odniósł się również do wniosku ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka do Trybunału o jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

- Przeczytałem uzasadnienie tego wniosku. Ustalili to w ten sposób, że istnieje obawa, że z doniesień medialnych wiedzą, że mam paszport dyplomatyczny oraz że znam osoby, które są ścigane po świecie, po Europie, nazwiska nie padają i w związku z powyższym zachodzi obawa, że ja ucieknę z kraju i będę utrudniał postępowanie karne - stwierdził Święczkowski.

- Każdy cokolwiek inteligentny prawnik jakby to przeczytał, to po prostu by się roześmiał w głos. Ja uważam, że Waldemar Żurek tego nie przeczytał, co podpisał - dodał.

Poinformował również, że zamierza wybrać się do Strasburga, gdzie będzie spotykał się z europosłami i "przekazywał informacje na temat tego zamachu stanu, który został dokonany w Polsce". - Pokażę zdjęcia policjantów z pałami przed Trybunałem Konstytucyjnym - zapowiedział.

Zapewnił też, że nie zamierza wraz z popierającymi go sędziami tworzyć "Trybunału na uchodźstwie". - Ja o tym mówiłem, że nie mamy zamiaru orzekać, nie będziemy robić z siebie idiotów, nie będziemy podejmować decyzji niezgodnych z prawem - stwierdził.



