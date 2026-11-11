Święczkowski szedł w Marszu, dotarł przed TK. "Wezwę komornika"

W skrócie Bogdan Święczkowski próbował wejść do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, jednak policja uniemożliwiła mu wstęp do budynku w trakcie Święta Niepodległości.

Sędzia zapowiedział, że jutro podejmie bardziej stanowczą próbę dostania się do TK, powołując się na postanowienie Sądu Najwyższego uchylające przerwę w jego czynnościach.

Sąd Najwyższy uchylił wcześniejszą decyzję o uznaniu się za niewłaściwy w sprawie sędziów TK i przekazał sprawę do Izby Odpowiedzialności Zawodowej do ponownego rozpoznania.

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11 listopada ok. godz. 16 Bogdan Święczkowski ponownie pojawił się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego i wezwał policjantów oraz "uzurpatorów" do dopuszczenia go do budynku. Wcześniej brał udział w Marszu Niepodległości.

Prezes TK powołał się na decyzję Sądu Najwyższego, który postanowił uchylić zarządzenie o jego przerwie w czynnościach.

- Chcę obchodzić uroczystość święta narodowego w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Uniemożliwiacie mi to, korzystając z policji (...). Wzywam państwa do powrotu do przestrzegania prawa i konstytucji - mówił sędzia.

Święto Niepodległości. Święczkowski z apelem do policji

- Dzisiaj widziałem (Marka - red.) Boronia, który nie mógł spojrzeć mi w oczy. Komendant główny policji nie mógł spojrzeć mi w oczy, bo wie, że dopuszcza się bardzo poważnych czynów o charakterze kryminalnym - dodał.

Prezes TK zaapelował następnie do policjantów, aby "w dniu święta narodowego zastanowili się, co robią". - Czy chcecie, aby uzurpatorzy, ludzie, którzy nie są sędziami, decydowali o waszych prawach i obowiązkach? - wskazywał.

- Jutro podejmę próbę już bardziej stanowczą dostania się do Trybunału Konstytucyjnego, bo zostanie mi doręczone postanowienie Sądu Najwyższego i wy także będziecie zobowiązani tym postanowieniem - zapowiedział. W trakcie wystąpienia Święczkowskiego tłum zgromadzony przed TK skandował "Hańba".

Sędzia poinformował także, że z decyzją SN zaznajomieni zostaną najwyżsi urzędnicy państwa, łącznie z członkami rządu, a jeżeli nie podporządkują się jego treści, "wezwie komornika". - Z komornikiem i asystą policji będziemy próbowali się tutaj dostać i zakończyć ten stan bezprawia - powiedział.

Trybunał Konstytucyjny. Święczkowski przed siedzibą TK

Święczkowski stwierdził następnie, że z jego strony i ze strony prezydenta Karola Nawrockiego "była próba kompromisu". - Z drugiej strony jest rechot, rechot człowieka, który nawet nie przebywa w Warszawie, tylko pojechał do Szczecina - stwierdził, mówiąc o premierze Donaldzie Tusku.

- Mam nadzieję, że kolejną rocznicę (odzyskania niepodległości - red.) spędzimy razem w ogrodach Trybunału Konstytucyjnego, gdzie was serdecznie już teraz zapraszam (...). Ale do tego czasu wzywam was i proszę o pomoc - zaapelował.

We wtorek Sąd Najwyższy rozpoznał zażalenie Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego na wcześniejszą decyzję tego organu, w której SN uznał się niewłaściwym do rozpoznania sprawy dotyczącej przerwy w czynnościach sędziów Trybunału.

Sędziowie uchylili tę decyzję i przekazali sprawę do rozpoznania przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej SN. Ta uchyliła zarządzenia Anny Korwin-Piotrowskiej.



