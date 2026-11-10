Święczkowski przed TK. Zaczął wyliczać nazwiska. "Wzywam"

W skrócie Bogdan Święczkowski wezwał policję do opuszczenia terenu Trybunału Konstytucyjnego, uznając ich obecność za nielegalną.

Prezes TK zaapelował do Anny Korwin-Piotrowskiej o natychmiastowe opuszczenie siedziby instytucji i zaprzestanie działań.

Wcześniej Anna Korwin-Piotrowska informowała, że zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które miało rozpocząć się we wtorek o godzinie 10:00.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Bogdan Święczkowski pojawił się we wtorkowy poranek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego i wygłosił swój apel. Prezes instytucji wezwał policję do opuszczenia terenu.

- Funkcjonariusze policji znajdujecie się tutaj na terenie Trybunału Konstytucyjnego nielegalnie. Jako administrator budynku informuje was, że nie macie mojej zgody i pozwolenia przebywania na terenie Trybunału Konstytucyjnego - mówił.

Święczkowski pojawił się przed TK. "Wzywam do natychmiastowego opuszczenia"

Prezes TK jednocześnie wezwał osoby, które "uzurpują sobie prawo bycia sędziami Trybunału Konstytucyjnego", aby zaprzestały "bezprawnych działań". - Żądam jednocześnie swojego wejścia do Trybunału Konstytucyjnego i asysty policji, aby ci uzurpatorzy opuścili teren Trybunału Konstytucyjnego - dodał.

- Wzywam policję, waszych dowódców do usunięcia tych barierek, które ograniczają dostęp obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do konstytucyjnego organu państwa - zaapelował.

Święczkowski zwrócił się przy tym bezpośrednio do Anny Korwin-Piotrowskiej i wezwał ją do "natychmiastowego opuszczenia" budynku TK. Ponadto podkreślił, że nie jest ona sędzią Trybunału.

- Pozostałe osoby, oprócz trzech legalnych sędziów, nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Wzywam trójkę tych legalnych sędziów, aby nie uczestniczyli w bezprawnych działaniach związanych z zamachem stanu na konstytucyjny organ Rzeczpospolitej Polskiej - kontynuował.

Trybunał Konstytucyjny. Święczkowski: Sytuacja jest nie do zniesienia

- Ten zamach w dalszym ciągu trwa. Sytuacja jest nie do zniesienia. Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej nie mają dostępu do sądu konstytucyjnego poprzez bezpośrednie działania przemocowe i siłowe podjęte przez funkcjonariuszy policji pod kierunkiem pani Korwin-Piotrowskiej i ich przełożonych, jeżeli chodzi o Komendę Główną Policji i Komendę Stołeczną Policji - dodał.

Prezes TK, zwracając się do funkcjonariuszy policji, wezwał ich do nieuczestniczenia w "popełnianiu przestępstwa zamachu na ustrojowy organ państwa", czyli przestępstwa "zagrożonego karą do 20 lat pozbawienia wolności".

- Wzywam wszystkich pracowników Trybunału Konstytucyjnego, aby nie brali udziału w bezprawnych działaniach tej grupy, która moim zdaniem dopuszcza się bardzo poważnych przestępstw kryminalnych - powiedział.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej we wtorek o godz. 10 miało się rozpocząć Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zarządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w czwartek.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Część polityków określa sytuację "zamachem stanu"

Przypomnijmy, że 30 października wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - ogłosiła się kierującą TK i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą sądu nasilił się wówczas protest. Pojawił się tam Święczkowski, który oświadczył, że jako prezes TK jest jedynym administratorem budynku Trybunału, a "wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca".

Negatywnie zmiany w Trybunale oceniła zarówno opozycja, jak i środowisko skupione wokół prezydenta Karola Nawrockiego. Część polityków określa je jako "zamach stanu". Krytyczne głosy pojawiają się także w szeregach ugrupowań, które wchodzą w skład koalicji rządzącej.



