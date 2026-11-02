Święczkowski przed bramą TK. Padło wezwanie dla policji

W skrócie Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, zażądał od komendanta głównego policji natychmiastowego wycofania funkcjonariuszy z terenu TK.

Święczkowski oskarżył Annę Korwin-Piotrowską oraz przebywających w budynku sędziów o uzurpację urzędu i działania niezgodne z prawem.

Były prezes TK podkreślił w odczytanym piśmie, że zablokowanie mu wejścia do budynku przez policję narusza fundamentalne zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.

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Święczkowski pojawił się w poniedziałek przed godz. 13 przed bramą siedziby TK. Sędzia domagał się wpuszczenia go do budynku, mówiąc, że jest jego "administratorem".

Spór o TK. Bogdan Święczkowski zaapelował do policjantów

- Uprzedzam państwa, funkcjonariuszy policji oraz osoby, które uzurpują sobie urząd sędziego TK, a szczególnie Annę Korwin-Piotrowską, że dopuszczają się zbrodni przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej - mówił przed bramą Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.

Oznajmił, że Anna Korwin-Piotrowska i towarzyszący jej inni sędziowie przebywają w budynku Trybunału "bez jego zgody". - Nikt mnie odwołał z funkcji prezesa Trybunału Konstytucyjnego. I żadne działania uzurpatora, jakim jest Anna Korwin-Piotrowska nie mogą tego zmienić - mówił.

Prezes TK po raz kolejny zaapelował też do policjantów, żeby "nie brali udziału tym bezprawiu i spektaklu". Zaznaczył, że nie wyraża zgody na przebywanie funkcjonariuszy policji i służb specjalnych na terenie Trybunału. - Czy będzie jakaś odpowiedź, czy znowu będziecie udawać Greka? - pytał.

List do szefa KGP. "Najwyższe oburzenie i stanowczy sprzeciw"

Weronika Ścibor, rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego opublikowała na platformie X list skierowany przez Święczkowskiego do komendanta głównego policji.

Pismo zostało odczytane przez sędziego przed bramą TK. Święczkowski podkreślił, że "z najwyższym oburzeniem i stanowczym sprzeciwem" przyjął działania policji wobec TK, a w szczególności uniemożliwienie jemu i jego zastępcy wejścia do budynku.

"Zdarzenia te mają charakter bezprecedensowy w demokratycznym państwie prawnym i budzą zasadnicze zastrzeżenia co do ich zgodności z fundamentalnymi zasadami ustroju Rzeczpospolitej Polskiej" - brzmi fragment listu.

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Święczkowski zażądał natychmiastowego wycofania policji z terenu Trybunału. "Ochrona bezpieczeństwa publicznego nie może stanowić pretekstu do naruszenia niezależności konstytucyjnych organów państwa" - podkreślił.



