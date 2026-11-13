W skrócie
- Bogdan Święczkowski ponownie nie został wpuszczony do siedziby Trybunału Konstytucyjnego i wezwał policję do zapewnienia mu asysty przy wejściu.
- Trzyosobowy skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchylił zarządzenia Anny Korwin-Piotrowskiej o miesięcznej przerwie w czynnościach Święczkowskiego.
- Anna Korwin-Piotrowska zakwestionowała orzeczenie Sądu Najwyższego, wskazując, że do kontroli jej decyzji uprawniony jest wyłącznie sąd dyscyplinarny wybrany wewnątrz TK.
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Bogdan Święczkowski w piątek rano zwrócił się do policjantów stojących przed bramą.
- Kolejne kordony policji, kolejne barierki, nic się nie zmieniło. Wzywam uzurpatorów do opuszczenia budynku Trybunału Konstytucyjnego. Wzywam funkcjonariuszy policji do opuszczenia TK - mówił.
Zarzucił przełożonym policjantów, że wydają funkcjonariuszom bezprawne polecenia. Do opuszczenia siedziby TK wezwał także funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, którzy według niego przebywają w budynku.
- Jest mi niezwykle przykro, że młodzi funkcjonariusze policji są angażowani do działań bezprawnych. Ja wiem, że to jest odpowiedzialność ich przełożonych, ale mimo wszystko wzywam was do respektowania konstytucji i prawa, bo takie ślubowanie złożyliście, kiedy rozpoczynaliście służbę - powiedział.
Bogdan Święczkowski domaga się policyjnej asysty przy wejściu do TK
Jak przekazał Święczkowski, do komendanta głównego policji i komendanta stołecznego policji trafiło pismo z odpisem orzeczenia Sądu Najwyższego. Adwokat Krzysztof Wąsowski, działając w imieniu Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, zwrócił się o zapewnienie obu sędziom policyjnej asysty przy wejściu do siedziby TK.
- Zostali wezwani do udzielenia mi asysty, abym mógł normalnie, legalnie furtką wejść i przez drzwi do Trybunału Konstytucyjnego - mówił Święczkowski.
Komenda Stołeczna Policji w komunikacie z 30 października podawała, że funkcjonariusze zabezpieczali teren na zewnątrz siedziby TK w związku z protestami oraz zgłoszeniem dotyczącym bezpieczeństwa sędziów i pracowników Trybunału.
- Pisze się historia, pisze się akt oskarżenia wobec wszystkich tych osób, które uniemożliwiają legalnym sędziom wejście na teren Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Święczkowski pod koniec wystąpienia.
Spór o Trybunał Konstytucyjny. Co orzekł Sąd Najwyższy?
Bogdan Święczkowski domagał się wykonania orzeczenia Sądu Najwyższego. Wezwał też Annę Korwin-Piotrowską i współpracujących z nią sędziów do opuszczenia TK.
- Pani Korwin-Piotrowska, już drugi tydzień dopuszcza się pani najsurowszych przestępstw przeciwko ustrojowi Rzeczpospolitej - mówił.
10 listopada trzyosobowy skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN uchylił dwa zarządzenia Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października. Przewidywały one miesięczną przerwę w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, obejmującą także pełnienie obowiązków prezesa i wiceprezesa TK.
Korwin-Piotrowska oświadczyła, że orzeczenie SN nie wpływa na obowiązywanie zarządzeń. Jej zdaniem do ich kontroli uprawniony jest wyłącznie sąd dyscyplinarny w składzie wylosowanym spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego.