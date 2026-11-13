Święczkowski przed bramą TK. Domagał się jednego, "wzywam uzurpatorów"

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Bogdan Święczkowski ponownie pojawił się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, próbując dostać się do środka. Wezwał policję do wycofania funkcjonariuszy i zapewnienia mu asysty przy wejściu. Powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego, którego skutki kwestionuje kierująca pracami Trybunału sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

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Bogdan Święczkowski przed bramą TK
Bogdan Święczkowski przed bramą Trybunału KonstytucyjnegoAndrzej IwanczukReporter

W skrócie

  • Bogdan Święczkowski ponownie nie został wpuszczony do siedziby Trybunału Konstytucyjnego i wezwał policję do zapewnienia mu asysty przy wejściu.
  • Trzyosobowy skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchylił zarządzenia Anny Korwin-Piotrowskiej o miesięcznej przerwie w czynnościach Święczkowskiego.
  • Anna Korwin-Piotrowska zakwestionowała orzeczenie Sądu Najwyższego, wskazując, że do kontroli jej decyzji uprawniony jest wyłącznie sąd dyscyplinarny wybrany wewnątrz TK.
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Bogdan Święczkowski w piątek rano zwrócił się do policjantów stojących przed bramą.

- Kolejne kordony policji, kolejne barierki, nic się nie zmieniło. Wzywam uzurpatorów do opuszczenia budynku Trybunału Konstytucyjnego. Wzywam funkcjonariuszy policji do opuszczenia TK - mówił.

Zarzucił przełożonym policjantów, że wydają funkcjonariuszom bezprawne polecenia. Do opuszczenia siedziby TK wezwał także funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, którzy według niego przebywają w budynku.

- Jest mi niezwykle przykro, że młodzi funkcjonariusze policji są angażowani do działań bezprawnych. Ja wiem, że to jest odpowiedzialność ich przełożonych, ale mimo wszystko wzywam was do respektowania konstytucji i prawa, bo takie ślubowanie złożyliście, kiedy rozpoczynaliście służbę - powiedział.

Bogdan Święczkowski domaga się policyjnej asysty przy wejściu do TK

Jak przekazał Święczkowski, do komendanta głównego policji i komendanta stołecznego policji trafiło pismo z odpisem orzeczenia Sądu Najwyższego. Adwokat Krzysztof Wąsowski, działając w imieniu Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, zwrócił się o zapewnienie obu sędziom policyjnej asysty przy wejściu do siedziby TK.

- Zostali wezwani do udzielenia mi asysty, abym mógł normalnie, legalnie furtką wejść i przez drzwi do Trybunału Konstytucyjnego - mówił Święczkowski.

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Komenda Stołeczna Policji w komunikacie z 30 października podawała, że funkcjonariusze zabezpieczali teren na zewnątrz siedziby TK w związku z protestami oraz zgłoszeniem dotyczącym bezpieczeństwa sędziów i pracowników Trybunału.

- Pisze się historia, pisze się akt oskarżenia wobec wszystkich tych osób, które uniemożliwiają legalnym sędziom wejście na teren Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Święczkowski pod koniec wystąpienia.

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Bogdan Święczkowski domagał się wykonania orzeczenia Sądu Najwyższego. Wezwał też Annę Korwin-Piotrowską i współpracujących z nią sędziów do opuszczenia TK.

- Pani Korwin-Piotrowska, już drugi tydzień dopuszcza się pani najsurowszych przestępstw przeciwko ustrojowi Rzeczpospolitej - mówił.

10 listopada trzyosobowy skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN uchylił dwa zarządzenia Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października. Przewidywały one miesięczną przerwę w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, obejmującą także pełnienie obowiązków prezesa i wiceprezesa TK.

Korwin-Piotrowska oświadczyła, że orzeczenie SN nie wpływa na obowiązywanie zarządzeń. Jej zdaniem do ich kontroli uprawniony jest wyłącznie sąd dyscyplinarny w składzie wylosowanym spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

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