W skrócie
- Bogdan Święczkowski ponownie pojawił się pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, domagając się od policji opuszczenia terenu budynku.
- Prezes TK legitymował się podczas wystąpienia, argumentując, że dokument uprawnia go do wydawania poleceń funkcjonariuszom policji.
- Konflikt w TK eskalował po tym, jak 30 października Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o zawieszeniu Bogdana Święczkowskiego w czynnościach prezesa.
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- Jako prezes Trybunału Konstytucyjnego nakazuję funkcjonariuszom policji opuszczenie terenu budynku, na którego terenie nie mają prawa przebywać - powiedział Bogdan Święczkowski, otwiera się w nowym oknie, który w czwartek ponownie pojawił się pod siedzibą TK.
Sędzia podkreślił, że w jego ocenie policjanci są tam "nielegalnie" i wezwał ich do opuszczenia obszaru przylegającego do budynku. - Wykonujecie polecenia uzurpatorki, która nawet nie jest sędzią - dodał.
Trybunał Konstytucyjny. Bogdan Święczkowski z apelem do policji
- Wszystko, co tu robicie, może być uznane za przestępstwo (...). Bierzecie udział w przestępstwie ustrojowego zamachu stanu, przemocą przeprowadzanego waszymi rękami, funkcjonariuszy policji i prewencji. Ale nie tylko - macie dowódców, którzy stoją z tyłu, którzy boją się pokazywać twarz, bo ponoszą takie same konsekwencje, tylko daleko dalej idące, bo robią to z pełną premedytacją - mówił.
Podczas całego swojego wystąpienia prezes TK trzymał w ręce swoją legitymację, którą kierował w stronę funkcjonariuszy, argumentując, że jest to dokument, który uprawnia go do nakazania im opuszczenia terenu Trybunału.
- Rozumiem, że nie ma reakcji. Dziwię się dowódcom, wstyd mi za tych funkcjonariuszy policji, którzy dowodzą tą akcją. To jest skandal - dodał sędzia.
- Zobaczcie, jaki bałagan. Jakie blokady, jakieś barierki. Nikt nie sprząta, liście. Co wyście zrobili z gmachu Trybunału Konstytucyjnego? Wasza odpowiedzialność! A dziś te szczury w tym gmachu się chowają, jak zwierzęta zapędzone do kąta, które tylko próbują się odgryzać - stwierdził.
Spór o TK. Bogdan Święczkowski zawieszony przez Annę Korwin-Piotrowską
30 października sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
Ogłoszenie to doprowadziło do poważnej eskalacji sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pod budynkiem TK nasiliły się protesty, w których udział brali m.in. politycy ugrupowań prawicowych.
Święczkowski kilkukrotnie pojawił się na manifestacji i zwrócił z apelem do funkcjonariuszy. Przedstawiciele policji kilkukrotnie odpowiadali na jego słowa, wyjaśniając, że o tym, kto może wejść na teren budynku, decyduje jego administrator, a nie funkcjonariusze.