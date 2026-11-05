W skrócie Bogdan Święczkowski ponownie pojawił się pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, domagając się od policji opuszczenia terenu budynku.

Prezes TK legitymował się podczas wystąpienia, argumentując, że dokument uprawnia go do wydawania poleceń funkcjonariuszom policji.

Konflikt w TK eskalował po tym, jak 30 października Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o zawieszeniu Bogdana Święczkowskiego w czynnościach prezesa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Jako prezes Trybunału Konstytucyjnego nakazuję funkcjonariuszom policji opuszczenie terenu budynku, na którego terenie nie mają prawa przebywać - powiedział Bogdan Święczkowski, otwiera się w nowym oknie, który w czwartek ponownie pojawił się pod siedzibą TK.

Sędzia podkreślił, że w jego ocenie policjanci są tam "nielegalnie" i wezwał ich do opuszczenia obszaru przylegającego do budynku. - Wykonujecie polecenia uzurpatorki, która nawet nie jest sędzią - dodał.

Trybunał Konstytucyjny. Bogdan Święczkowski z apelem do policji

- Wszystko, co tu robicie, może być uznane za przestępstwo (...). Bierzecie udział w przestępstwie ustrojowego zamachu stanu, przemocą przeprowadzanego waszymi rękami, funkcjonariuszy policji i prewencji. Ale nie tylko - macie dowódców, którzy stoją z tyłu, którzy boją się pokazywać twarz, bo ponoszą takie same konsekwencje, tylko daleko dalej idące, bo robią to z pełną premedytacją - mówił.

Podczas całego swojego wystąpienia prezes TK trzymał w ręce swoją legitymację, którą kierował w stronę funkcjonariuszy, argumentując, że jest to dokument, który uprawnia go do nakazania im opuszczenia terenu Trybunału.

- Rozumiem, że nie ma reakcji. Dziwię się dowódcom, wstyd mi za tych funkcjonariuszy policji, którzy dowodzą tą akcją. To jest skandal - dodał sędzia.

- Zobaczcie, jaki bałagan. Jakie blokady, jakieś barierki. Nikt nie sprząta, liście. Co wyście zrobili z gmachu Trybunału Konstytucyjnego? Wasza odpowiedzialność! A dziś te szczury w tym gmachu się chowają, jak zwierzęta zapędzone do kąta, które tylko próbują się odgryzać - stwierdził.

Spór o TK. Bogdan Święczkowski zawieszony przez Annę Korwin-Piotrowską

30 października sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Ogłoszenie to doprowadziło do poważnej eskalacji sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pod budynkiem TK nasiliły się protesty, w których udział brali m.in. politycy ugrupowań prawicowych.

Święczkowski kilkukrotnie pojawił się na manifestacji i zwrócił z apelem do funkcjonariuszy. Przedstawiciele policji kilkukrotnie odpowiadali na jego słowa, wyjaśniając, że o tym, kto może wejść na teren budynku, decyduje jego administrator, a nie funkcjonariusze.



