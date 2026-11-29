W skrócie Bogdan Święczkowski oskarża pracownika działu IT i administracji Trybunału Konstytucyjnego o zdradę w związku z wydarzeniami z końca października.

Były prezes TK sugeruje, że osoba z działu informatycznego mogła pomóc w dezaktywacji przepustek sędziów oraz przejęciu kontroli nad stroną internetową instytucji.

Święczkowski zapowiada konsekwencje prawne wobec osób odpowiedzialnych za działania, które określa mianem zamachu stanu, wskazując na prace nad nową ustawą rozliczeniową.

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Bogdan Święczkowski w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" stwierdził, że wydarzenia z końca października w Trybunale Konstytucyjnym nie mogłyby się odbyć bez pomocy osoby pracującej w instytucji.

Prezes TK wskazał, że podejrzenia dotyczą pracownika odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemów informatycznych i administracji.

Święczkowski mówi o zdradzie. "Osoba działu IT"

- Wszystko wskazuje, że zdradziła minimum jedna osoba, która kieruje działaniem IT i działem administracyjnym - powiedział Święczkowski.

Według jego relacji osoba ta miała uczestniczyć w dezaktywacji przepustek sędziów oraz przejęciu kontroli nad stroną internetową Trybunału. Święczkowski nie wykluczył, że w przyszłości może ona usłyszeć poważne zarzuty prokuratorskie.

Sprawa dotyczy wydarzeń, do których doszło pod koniec października. Wówczas powiadomiono, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska przejęła kierowanie TK, a następnie zawiesiła jej prezesa - Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Spór o TK. Święczkowski zapowiada rozliczenia. "Głęboko się mylą"

W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" Święczkowski ponownie odniósł się do działań obecnych władz, które określa mianem "zamachu stanu". Przypomniał, że w lutym 2025 roku złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia takiego przestępstwa.

- Niektórzy się wówczas podśmiewali, twierdzili, że przesadzam. Ale nie przesadzałem - stwierdził.

Wśród działań, które przywołał na poparcie swoich zarzutów, znalazły się zmiany w Prokuraturze Krajowej i mediach publicznych, działania wobec Narodowego Banku Polskiego i Sądu Najwyższego, a także wymiana prezesów sądów.

Święczkowski przekonuje, że osoby odpowiedzialne za wydarzenia, które określa jako "zamach stanu", nie unikną konsekwencji. Jak ujawnił, prace nad ustawą mającą umożliwić ich rozliczenie są już na bardzo zaawansowanym etapie.

- Jeżeli sprawcy zamachu stanu myślą, że unikną odpowiedzialności, to się głęboko, ale to bardzo głęboko mylą. To nie będą już pieszczoty - zapowiedział.

Sąd dyscyplinarny TK zawiesił Święczkowskiego. Zapadła decyzja o immunitecie

Przypomnijmy, że w ubiegły czwartek Sąd Dyscyplinarny TK zdecydował o zawieszeniu Święczkowskiego w czynnościach sędziego na 12 miesięcy. Orzeczenie ogłoszono po dwudniowym posiedzeniu.

Przewodnicząca składu, sędzia Magdalena Bentkowska, wyjaśniła, że okres zawieszenia ma umożliwić przeprowadzenie podstępowania dyscyplinarnego i rozstrzygnięcie zarzutów wobec Święczkowskiego.

W uzasadnieniu wskazano, miedzy innymi, niedopuszczenie do orzekania pięciorga sędziów wybranych przez obecny Sejm, a także brak uchwalenia projektu budżetu Trybunału do 30 października. Sąd zarzucił ponadto Święczkowskiemu dopuszczanie polityków na teren TK oraz zwracanie się do Kancelarii Prezydenta o interpretację przepisów dotyczących ślubowania nowych sędziów.

Wcześniej zgromadzenie zwołane przez Annę Korwin-Piotrowską uchyliło immunitety Święczkowskiego i wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego. Decyzje zapadły w związku z wnioskami prokuratora generalnego o zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej.

Święczkowski zakwestionował jednak ważność tych rozstrzygnięć, przekonując, że nie odbyło się żadne prawomocne zgromadzenie i nie podjęto skutecznych uchwał.

"Napisane w KPRM". Pełnomocnik Święczkowskiego uderza w rząd

Orzeczenie sądu dyscyplinarnego spotkało się również z ostrą reakcją pełnomocnika Święczkowskiego. Mecenas Michał Skwarzyński ocenił, że decyzja "została napisana w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów", a jej celem jest podporządkowanie Trybunału obecnemu rządowi.

Zapowiedział skorzystanie z dostępnych środków odwoławczych. Sam Święczkowski stwierdził natomiast, że "nikt nie może być sędzią we własnej sprawie", kwestionując bezstronność składu orzekającego.



