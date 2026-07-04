W skrócie Polacy mają podzielone opinie w sprawie sporu o praworządność między ministrem Waldemarem Żurkiem a prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim.

W badaniu SW Research dla Onetu więcej osób wskazało na rację Waldemara Żurka niż Bogdana Święczkowskiego, a znaczna część ankietowanych nie poparła żadnej ze stron lub nie zna sprawy.

Sondaż SW Research przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 832 dorosłych osób metodą wywiadów internetowych CAWI 1 lipca 2026 r.

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Spór o praworządność i funkcjonowanie najważniejszych instytucji państwa od lat dzieli polską scenę polityczną. Jednym z jego głównych pól pozostaje Trybunał Konstytucyjny, jego skład oraz skuteczność podejmowanych przez niego rozstrzygnięć.

W ostatnim czasie prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do prac czworga sędziów wybranych przez Sejm. Argumentuje, że nie złożyli oni przysięgi przed prezydentem.

Konflikt Żurka ze Święczkowskim. Prywatny akt oskarżenia

To jednak nie jedyna odsłona konfliktu. Pod koniec czerwca Trybunał orzekł, że prezydent nie musi uzyskiwać kontrasygnaty premiera, aby skuteczne były jego decyzje dotyczące obsady części stanowisk w Sądzie Najwyższym. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zakwestionował legalność tego rozstrzygnięcia.

- Święczkowski stworzył w TK wydmuszkę, ale coraz bardziej zostaje sam - ocenił Żurek.

Wcześniej, w styczniu tego roku, Święczkowski skierował przeciwko ministrowi prywatny akt oskarżenia w innej sprawie.

Polacy ocenili spór o TK. Żurek wyprzedza Święczkowskiego

W związku z kolejnymi odsłonami konfliktu SW Research zapytało Polaków, kto ich zdaniem ma rację w sporze o stan praworządności w Polsce.

Najwięcej badanych - 25,5 proc., wskazało Waldemara Żurka. Bogdana Święczkowskiego wybrało 16,1 proc. ankietowanych.

Znacząca grupa respondentów nie opowiedziała się jednak po żadnej ze stron. 19,4 proc. uczestników badania uznało, że racji nie ma ani minister sprawiedliwości, ani prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Kolejne 21,1 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", a 17,8 proc. przyznało, że nie zna tej sprawy.

Sondaż SW Research dla Onetu przeprowadzono 1 lipca 2026 r. metodą wywiadów internetowych CAWI w panelu SW Panel. Badanie objęło 832 dorosłych osób z ogólnopolskiej próby. Zastosowano dobór kwotowy, uwzględniający łączny rozkład płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.





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