- W tej chwili zresztą trwa też quasi postępowanie dyscyplinarne w stosunku do mnie. Sędziowie uzurpatorzy, którzy przejęli Trybunał Konstytucyjny, w chwili obecnej obradują w Sądzie Okręgowym, nie w Trybunale Konstytucyjnym, tylko w Sądzie Okręgowym w Warszawie i decydują o tym, czy jestem zawieszonym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, czy nie. Czyli orzekają we własnej sprawie tak naprawdę - opisał Bogdan Święczkowski w Parlamencie Europejskim.

Następnie Święczkowski zaczął opisywać spór o TK od momentu eskalacji, gdy w gmachu zjawili się wybrani przez Sejm na sędziów TK, w części niezaprzysiężeni przez prezydenta Karola Nawrockiego.

- Otóż od 30 października można powiedzieć, że ja jestem prezesem na uchodźstwie. 30 października na polecenie władzy wykonawczej, najprawdopodobniej premiera Donalda Tuska i podległych mu służb, policja w ilości kilkuset funkcjonariuszy wtargnęła na teren Trybunału Konstytucyjnego wraz z osobami, które nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego oraz z trzema sędziami, którzy przeszli na ich stronę, zostali wybrani przez obecną koalicję rządzącą, przejęli gmach Trybunału Konstytucyjnego - mówił Święczkowski.

Więcej informacji wkrótce...