Po godzinie 10 w Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach rozpoczęła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz szefowej Kancelarii Prezydenta - Grażyny Ignaczak-Bandych. Tematem spotkania z mediami był obchodzony w sobotę 4 lutego Światowy Dzień Walki z Rakiem.

Krajowa Sieć Onkologiczna. Mateusz Morawiecki: Każdy pacjent dostanie koordynatora

- To także i dla mnie jeden z ważniejszych i piękniejszych dni, bo usłyszeć od profesorów, że to, co dziś rozpoczynamy, a właściwie kontynuujemy, to jest coś absolutnie przełomowego - rozpoczął premier Mateusz Morawiecki. - Wszyscy znamy kogoś, kto zmagała się z nowotworem, zmarł z powodu nowotworu. To plaga współczesnego świata. Kluczem jest walka systemowa. Należy spojrzeć, chociażby na system finansowania z perspektywy pacjenta. Oznacza to, że w systemie Krajowej Sieci Onkologicznej każdy pacjent, który musi zmagać się z nowotworem, będzie miał przyznanego koordynatora. Nie będzie musiał już biegać od Annasza do Kajfasza - dodał Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił przy tym, że ogromne środki, które zostaną przeznaczone na walkę z nowotworami, to "prawdziwa rewolucja" i "prawdziwy przełom". - Do 2030 r. na onkologię, w różnych programach, trafi co najmniej 10 mld zł. Wdrażamy najnowsze procedury, będziemy inwestować w nowe leki i nowe oddziały. A wszystko dlatego, że dobro pacjenta, dobro każdego człowieka jest dla nas najważniejszym drogowskazem - zaznaczył.

Po premierze głos zabrała szefowa Kancelarii Prezydenta. - Ogłaszamy dziś konkurs z Funduszu Medycznego na dofinansowanie szpitali onkologicznych. Fundusz Medyczny to jedna z inicjatyw prezydenta Andrzeja Dudy. Nie byłoby pewnie tego dzisiejszego ogłoszenia konkursu, gdyby nie ludzie. Bo za wszystkim stoją ludzie. Chciałabym w imieniu prana prezydenta podziękować zwłaszcza panu ministrowi Adamowi Niedzielskiemu, który tak dobrze zmobilizował ludzi - mówiła Grażyna Ignaczak-Bandych.

- Mam nadzieję, że ten projekt, który nabrał powietrza, będzie mógł dalej służyć społeczeństwu - dodała.