Światowa organizacja ostrzega. "Polacy utracili odporność"

Spada odsetek dzieci zaszczepionych na odrę w Polsce. W 2022 roku pierwszą dawkę szczepionki przyjęło około 91 proc. dzieci, a drugą około 77 proc. Oznacza to, że nasz kraj utracił odporność populacyjną, której próg wynosi 95 proc. zaszczepionych.

Na skutki nie trzeba czekać. Już teraz obserwowany jest wzrost zachorowań na odrę. Od stycznia do kwietnia tego roku odnotowano w Polsce 75 przypadków - ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2023 r. - wynika z danych udostępnionych przez UNICEF Polska. Reklama

Jeszcze bardziej alarmujące są najnowsze statystyki - do połowy lipca odnotowano ponad 10 razy więcej zachorowań na odrę (232 przypadki) w porównaniu do takiego samego okresu w ubiegłym roku, gdy było ich tylko 22.

UNICEF alarmuje: Polsce może grozić epidemia odry

Odra jest ostrą, wysoce zakaźną chorobą wirusową, zdolną do wywoływania epidemii. Do infekcji dochodzi u ponad 90 proc. osób, które nie zetknęły się wcześniej z wirusem lub nie były szczepione. Organizacja apeluje, by braki jak najszybciej nadrobić.

- Odra jest wyznacznikiem skutecznych programów szczepień. Rozprzestrzenia się tam, gdzie istnieją luki w odporności. Dzieje się tak w Polsce i wielu innych miejscach na świecie, gdzie zaufanie do szczepionek spada. W efekcie globalnie wciąż nie powróciliśmy do poziomu szczepień sprzed pandemii - przekazała dyrektor polskiego oddziału UNICEF Renata Bem. Jak dodała, dotyczy to też innych chorób zakaźnych np. polio, błonica i krztuśca.

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kaszlu lub kichania, przez bliski lub bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa i gardła osoby zakażonej. Pozostaje aktywny i zakaźny w powietrzu i na skażonych powierzchniach do kilku godzin. Reklama

- Nieodpowiedzialne podejście do obowiązku szczepienia oznacza, że zagrożeni są nie tylko ci najmłodsi, których rodzice nie chcą ich szczepić, ale również te dzieci, które nie mogą być zaszczepione ze względów zdrowotnych - podkreśliła szefowa organizacji.

Niepokojące statystyki dotyczące zachorowań na odrę. "Zaufanie do szczepionek spada"

Niski poziom zaszczepienia na odrę to problem globalny. W zeszłym roku tylko 83 proc. dzieci na świecie zostało zaszczepionych pierwszą dawką preparatu przeciwko odrze.

"W 2023 r. było na świecie 21 mln niezaszczepionych i niedostatecznie zaszczepionych dzieci - to o 2,7 mln więcej niż przed pandemią. Do 14,5 mln wzrosła też liczba najmłodszych, którzy nie otrzymali ani jednej dawki szczepionki - to dzieci z tzw. dawką zerową" - podaje UNICEF.

Jak wskazano w komunikacie, tym wskaźnikom daleko do poziomu niezbędnego do zapobiegania niepotrzebnym zgonom i do całkowitej eliminacji tej choroby.

