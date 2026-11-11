W skrócie Agencja Reutera w swojej relacji z obchodów Dnia Niepodległości w Warszawie określiła wydarzenie mianem marszu skrajnej prawicy.

Polscy politycy, w tym Beata Szydło i Piotr Muller, skrytykowali agencję za stygmatyzowanie marszu i rozpowszechnianie fałszywych informacji o charakterze wydarzenia.

W opinii przedstawicieli różnych opcji politycznych Marsz Niepodległości jest patriotyczną manifestacją, w której uczestniczą rodziny, młodzież oraz aktywiści.

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Agencja Reutera prowadzi relację na żywo z Marszu Niepodległości, który przechodzi ulicami Warszawy z okazji Święta Niepodległości. W opisie relacji na platformie X agencja napisała: "marsz skrajnej prawicy w Warszawie przyciąga tysiące osób". Takie określenie marszu nie spodobało się części polskich polityków.

"Rekordowa frekwencja na Marszu Niepodległości. Milion Polaków świętuje Dzień Niepodległości! Tymczasem agencja informacyjna Reuters prowadzi relację z Marszu Niepodległości, nazywając go 'marszem skrajnej prawicy'" - napisała europosłanka PiS Beata Szydło.

"Nie od dziś wiadomo, że dla Reuters 'skrajnie prawicowe' jest wszystko, co nie jest skrajnie lewicowe" - dodała.

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Politycy uderzają w agencję Reutera. "To smutne"

Relację skrytykował również inny europoseł Piotr Müller reprezentujący ugrupowanie Rozwój Plus. "Reuters określił dzisiejszy marsz z okazji Dnia Niepodległości w Warszawie mianem 'marszu skrajnej prawicy'. To nieprawda. Polacy z wszystkich środowisk, rodziny, młodzież, aktywiści opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli z komunizmem w czasie zimnej wojny - wszyscy idą razem pod biało-czerwoną flagą, by uczcić naszą wolność" - napisał i zaznaczył, że jest to przejaw "patriotyzmu, ani ekstremizmu".

"To smutne, że agencja taka jak Reuters rozpowszechnia fałszywe informacje i stygmatyzuje polskie święto narodowe. Dziennikarstwo powinno informować, a nie oczerniać" - dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się również działacz Konfederacji Marek Tucholski. "Wstydźcie się Reuters. Marsz Niepodległości to wydarzenie patriotyczne, w którym udział biorą setki tysięcy Polaków" - napisał.



