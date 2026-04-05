W skrócie Zainteresowanie Polaków wyjazdami zagranicznymi podczas świąt wielkanocnych rośnie, potwierdzają to statystyki oraz dane portali wakacyjnych i biur podróży.

Wśród najpopularniejszych kierunków wielkanocnych wyjazdów znajdują się Egipt, Hiszpania, Cypr, Turcja, Malta, Włochy, Maroko, a także Wyspy Kanaryjskie, Madera, Kolumbia i Wyspy Zielonego Przylądka.

Psycholożka Żaneta Rachwaniec wskazuje na szersze zmiany społeczne i psychologiczne, podkreślając, że święta stają się okazją do zadbania o siebie i bliskie relacje, zamiast realizacji oczekiwań.

Polki i Polacy coraz chętniej interesują się spędzaniem świąt wielkanocnych poza domem. Pokazują to statystyki.

W tym roku zainteresowanie wyjazdami wielkanocnymi jest o nieco ponad 20 proc. wyższe niż przed rokiem - wynika z danych wakacje.pl przekazanych Interii.

Wielkanoc 2026. Jeśli nie Polska, to gdzie?

"To pokazuje, że Polacy chętnie wykorzystują takie okazje do spędzenia czasu wspólnie z rodziną w ciepłych krajach" - podkreśla Marzena Buczkowska-German, ekspertka ds. komunikacji zewnętrznej i obsługi medialnej z portalu wakacje.pl

Wśród najpopularniejszych kierunków znajdują się Egipt, Hiszpania, Cypr, Turcja, Malta, zaś w pierwszej dziesiątce pojawiły się także Włochy i Maroko.

Zobacz również: Monika Bortnowska

"Prawie połowa klientów, którzy w tym okresie wyjadą na urlop, zarezerwowała wyjazd na co najmniej dwa miesiące wcześniej, co pokazuje, że Polacy planują podróże z wyprzedzeniem" - czytamy w odpowiedzi przesłanej Interii.

Wielkanoc za granicą. "Trend stale rosnący"

O podobnych obserwacjach informuje biuro podróży Itaka. "Coraz więcej naszych klientów wybiera wyjazdy zagraniczne w okresie Wielkanocy. Ten trend utrzymuje się od wielu lat i jest stale rosnący" - czytamy.

Jak podkreślono, dla jednych klientów jest to odskocznia od świątecznej rutyny, a dla innych ciekawość tego, jak Wielkonoc obchodzona jest w innych krajach. Dużą popularnością cieszą się na przykład Kolumbia i Wyspy Zielonego Przylądka.

"'Tradycyjnymi' już kierunkami świątecznymi pozostają Wyspy Kanaryjskie, Egipt, portugalska Madera, a ostatnio także Malta" - podaje Itaka.

Polacy na Wielkanoc wybierają pobyty all inclusive równie chętnie, co wycieczki objazdowe.

"Bardzo wdzięcznym krajem do odwiedzenia wczesną wiosną wiosną są Włochy, mimo wielu ofert z przelotem nadal jest duże zainteresowanie wycieczkami objazdowymi autokarowymi. Popularną formułą na krótsze wyjazdy są także samolotowe tzw. city breaks np. Rzym, Wenecja, Mediolan, Paryż czy Londyn, Lizbona, Porto, Madryt i Barcelona" - wynika z obserwacji biura podróży.

Z kolei największe grono klientów Rainbow Tours tegoroczną Wielkanoc spędza w Egipcie, Maroko i w Hiszpanii. W zeszłym roku ta pierwsza trójka wyglądała podobnie. W tym roku zmiany zaszły na kolejnych pozycjach w rankingu - bardzo popularne kierunki to Chiny i Tunezja, rok temu na tych pozycjach uplasowały się Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie, zaś Wielkanoc 2024 klienci biura podróży spędzali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Dominikanie.

Wielkanoc. Tradycje i oczekiwania kontra dbanie o siebie

Wzrost zainteresowania wyjazdami wielkanocnymi wpisuje się w szersze zmiany psychologiczne i społeczne, z którymi mamy do czynienia od kilku lat - uważa psycholożka Żaneta Rachwaniec.

Zobacz również: Tobiasz Madejski

- Coraz częściej święta przestają być dla nas obowiązkiem i realizacją cudzych planów, a stają się przestrzenią do zadbania o siebie i relacje w sposób jakiego naprawdę potrzebujemy - zauważa. - Żyjemy w codzienności, która jest szybka, wymagająca i przytłaczająca, dlatego naturalnie rośnie potrzeba odcięcia się od niej. Wyjazd w czasie Wielkanocy staje się więc formą dbania o dobrostan - sposobem na poczucie się tu i teraz, odpoczynek i bycie bliżej siebie oraz najbliższych, ale bez towarzyszącej zazwyczaj świętom presji.

Zmienia się również nasze podejście do odpoczynku, coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, jak jest on dla nas ważny.

- Coraz częściej decydujemy się na kilka krótszych momentów odpoczynku w ciągu roku zamiast jednego długiego urlopu - podkreśla psycholożka. - Takie "mikroregeneracje" są dla nas bardziej dostępne i lepiej odpowiadają na zmęczenie czy stres. Wielkanoc, która daje kilka dni wolnych, naturalnie wpisuje się w ten schemat.

Wielkanoc poza Polską? W święta chcemy być razem

Czy możemy mówić o pewnym odchodzeniu od tradycji, jeśli chodzi o obchodzenie świąt? Żaneta Rachwaniec nie jest tego pewna. - Raczej obserwujemy ich przekształcanie - uważa.

- Dla wielu osób ważne pozostają symbole, spotkania czy wspólne przeżywanie świąt, ale zmienia się forma na taką, która powoduje mniej presji i jest bardziej dopasowana do współczesnego stylu życia. To wyraz zadbania o siebie. Coraz częściej pozwalamy sobie wybierać to, co jest dla nas naprawdę ważne, zamiast kierować się wyłącznie tym, "co wypada" i spędzać kilka tygodni na przygotowaniach: gotowaniu, myciu okien etc.

Nie jest to zatem "bunt" przeciwko samym świętom, a raczej przeciwko oczekiwaniom i presji. - Ludzie zazwyczaj nie rezygnują z bycia razem, ale z konieczności wpasowania się w sztywne ramy. A przecież bycie razem i radość od początku wpisane były w podstawy tych świąt.

Anna Nicz

Bartoszewski w "Gościu Wydarzeń" o Nawrockim w USA: Ja bym powiedział, żeby nie jechać Polsat News