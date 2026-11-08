W skrócie W wyniku sobotniego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, w tym obywatele Polski, Wielkiej Brytanii oraz Austrii.

Do szpitali trafiło 16 rannych, w tym dwóch policjantów, którzy z narażeniem życia zatrzymali uzbrojonego w broń automatyczną napastnika.

Iryna Wereszczuk, wiceszefowa biura prezydenta Ukrainy, złożyła kondolencje ofiarom i wyraziła podziw dla postawy polskich policjantów podczas obławy.

Departament Stanu USA przekazał kondolencje rodzinom ofiar i podkreślił, że amerykańska administracja wyraża pełną solidarność z Polską.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił zamach, nazywając go bezsensownym aktem przemocy. Przekazał wyrazy współczucia narodowi polskiemu.

Napastnik, 24-letni Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego, został ranny podczas zatrzymania i przebywa w szpitalu w stanie krytycznym.

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W związku z sobotnim zamachem na Rynku Głównym w Krakowie głosy solidarności z Polską napłynęły m.in. z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Kondolencje rodzinom ofiar oraz życzenia powrotu do zdrowia dla rannych przekazali przedstawiciele obu państw.

"Składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar śmiertelnych. Życzę powrotu do zdrowia wszystkim rannym. W tym trudnym czasie jesteśmy u boku narodu polskiego" - napisała w niedzielę Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa Biura Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Urzędniczka wyraziła podziw dla odwagi i profesjonalizmu krakowskich policjantów.

"Dwóch młodych chłopaków. Zwykli patrolowi. Nie specjaliści od zwalczania terroryzmu. Podjęli walkę z napastnikiem, który był w pełnym ekwipunku i miał broń automatyczną. Obaj zostali ranni. Ale zatrzymali przestępcę. Ryzykowali własne życie, by chronić swoich obywateli" - podkreśliła.

"Wielki szacunek dla obu. Życzę im jak najszybszego powrotu do zdrowia" - dodała Wereszczuk.

Zamach w Krakowie. Departament Stanu USA wydał komunikat

Słowa wsparcia dla Polski i mieszkańców Krakowa przekazał również Departament Stanu USA. Resort złożył kondolencje rodzinom ofiar i wszystkim osobom dotkniętym tragedią.

"Składamy najszczersze kondolencje rodzinom ofiar oraz wszystkim osobom dotkniętym (tym tragicznym wydarzeniem - red.). Stany Zjednoczone wyrażają solidarność z Polską i mieszkańcami Krakowa" - czytamy.

Rzecznik Departamentu Stanu zaznaczył jednocześnie, że "Administracja (Donalda) Trumpa nie ma wyższego priorytetu niż bezpieczeństwo i ochrona obywateli amerykańskich".

Resort poinformował, że na ten moment nie ma informacji, aby wśród poszkodowanych byli obywatele USA. "Uważnie obserwujemy rozwój sytuacji i jesteśmy gotowi udzielić pomocy konsularnej" - dodano.

Departament Stanu USA odwołał się do sobotniego wpisu w serwisie X ambasadora Toma Rose'a. Dyplomata oświadczył, że "Ameryka stoi w tej mrocznej godzinie u boku Polski".

Także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył w niedzielnym komunikacie, że jest głęboko zaszokowany i zasmucony sobotnią masakrą w Krakowie, która kosztowała życie sześciu osób.

Rzecznik Guterresa Stephane Dujarric oznajmił, że sekretarz generalny "zdecydowanie potępia ten bezsensowny akt przemocy i przekazuje rodzinom ofiar, a także rządowi i narodowi polskiemu, swe najszczersze kondolencje".

Strzelanina w Krakowie. Co wydarzyło się na Rynku Głównym?

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę ok. godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie. Napastnik, poruszający się czarnym Subaru, wjechał na płytę rynku od strony ulicy Szczepańskiej. Samochód napastnika poruszał się po głównych ulicach miasta oddawał strzały w kierunku przechodnich. Za nim niemal natychmiast ruszył pościg policji.

Według najnowszych informacji w wyniku ataku życie straciło łącznie sześć osób - cztery z nich pochodziły z Polski, jedna z Wielkiej Brytanii, a kolejna z Austrii.

Do krakowskich szpitali trafiło 16 rannych. 12 z nich otrzymało status czerwony, oznaczający zagrożenie życia. Wśród nich znaleźli się dwaj policjanci: starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański.

Wśród rannych po ataku w Krakowie jest także zamachowiec, 24-letni Polak, Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Mężczyzna został kilkukrotnie postrzelony w trakcie obławy. W krytycznym stanie przewieziono go do szpitala, gdzie w nocy kilkukrotnie był operowany.



