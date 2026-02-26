Świadczenia z KRUS pójdą w górę. Podniesie je marcowa waloryzacja
Coroczna, przeprowadzana w marcu waloryzacja obejmuje nie tylko świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na podwyżki mogą liczyć także osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). O ile wzrosną emerytury i renty przysługujące rolnikom?
Spis treści:
- Waloryzacja emerytur z KRUS. Te świadczenia wzrosną od marca
- Ile wyniesie marcowa waloryzacja? Podwyżka większa niż zakładano
Waloryzacja emerytur z KRUS. Te świadczenia wzrosną od marca
Waloryzacja poszczególnych świadczeń wypłacanych w ramach KRUS odbędzie się 1 marca, czyli w ten sam dzień, w którym wzrosną emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podwyżka nastąpi automatycznie - nie będzie konieczne składanie żadnych dodatkowych wniosków.
Które konkretnie świadczenia KRUS wzrosną po marcowej waloryzacji? Podwyżka obejmie między innymi rolnicze świadczenia emerytalne, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne oraz dodatki, które przysługują osobom uprawnionym (na przykład dodatek pielęgnacyjny bądź dodatek kombatancki).
Co ciekawe, marcowa waloryzacja to niejedyny zastrzyk gotówki, który czeka rolników w najbliższym czasie. W kwietniu nastąpi wypłata trzynastki - uzyskają ją osoby, które z końcem marca będą uprawnione do otrzymywania świadczeń. Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone razem z emeryturą i rentą. Jego wysokość będzie równa minimalnej emeryturze.
Warto wspomnieć o tym, że w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie, waloryzacja nastąpi w kwietniu, w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.
Ile wyniesie marcowa waloryzacja? Podwyżka większa niż zakładano
Emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podniesione zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji. Wskaźnik ten okazał się wyższy niż zakładano - ma wynieść 5,3 proc.
Od 1 marca 2026 roku wybrane świadczenia wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą wynosić:
- emerytura minimalna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 1 978,49 zł;
- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 1 483,87 zł;
- dodatek pielęgnacyjny - 366,68 zł;
- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego - 550,01 zł;
- dodatek kombatancki - 366,68 zł;
- dodatek z tytułu tajnego nauczania - 366,68 zł;
- dodatek dla sieroty zupełnej - 689,17 zł.
Jak już zostało wcześniej wspomniane, wypłacana w kwietniu trzynasta emerytura będzie równa minimalnej emeryturze. Oznacza to, że kwota dodatkowego świadczenia po marcowej waloryzacji wyniesie 1 978,49 zł brutto.