Waloryzacja emerytur z KRUS. Te świadczenia wzrosną od marca

Waloryzacja poszczególnych świadczeń wypłacanych w ramach KRUS odbędzie się 1 marca, czyli w ten sam dzień, w którym wzrosną emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podwyżka nastąpi automatycznie - nie będzie konieczne składanie żadnych dodatkowych wniosków.

Które konkretnie świadczenia KRUS wzrosną po marcowej waloryzacji? Podwyżka obejmie między innymi rolnicze świadczenia emerytalne, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne oraz dodatki, które przysługują osobom uprawnionym (na przykład dodatek pielęgnacyjny bądź dodatek kombatancki).

Co ciekawe, marcowa waloryzacja to niejedyny zastrzyk gotówki, który czeka rolników w najbliższym czasie. W kwietniu nastąpi wypłata trzynastki - uzyskają ją osoby, które z końcem marca będą uprawnione do otrzymywania świadczeń. Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone razem z emeryturą i rentą. Jego wysokość będzie równa minimalnej emeryturze.

Warto wspomnieć o tym, że w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie, waloryzacja nastąpi w kwietniu, w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.

Ile wyniesie marcowa waloryzacja? Podwyżka większa niż zakładano

Emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podniesione zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji. Wskaźnik ten okazał się wyższy niż zakładano - ma wynieść 5,3 proc.

Od 1 marca 2026 roku wybrane świadczenia wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą wynosić:

emerytura minimalna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 1 978,49 zł ;

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 1 483,87 zł ;

dodatek pielęgnacyjny - 366,68 zł ;

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego - 550,01 zł ;

dodatek kombatancki - 366,68 zł ;

dodatek z tytułu tajnego nauczania - 366,68 zł ;

dodatek dla sieroty zupełnej - 689,17 zł.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, wypłacana w kwietniu trzynasta emerytura będzie równa minimalnej emeryturze. Oznacza to, że kwota dodatkowego świadczenia po marcowej waloryzacji wyniesie 1 978,49 zł brutto.

