Marek Suski złamał wytyczne dowództwa. Ministrowie oburzeni wystąpieniem

W skrócie Poseł Marek Suski podczas obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radomiu miał naruszyć wytyczne dotyczące apolitycznego charakteru wydarzenia, wygłaszając polityczne przemówienie.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz inni przedstawiciele rządu wyrazili oburzenie słowami Suskiego oraz zapowiedzieli wniosek o ukaranie go za obrażenie munduru polskiego żołnierza.

Poseł PiS Radosław Fogiel stanął w obronie Marka Suskiego, krytykując decyzję o uniemożliwieniu parlamentarzystom zabrania głosu podczas uroczystości.

W niedzielę 1 marca, podczas radomskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, poseł PiS Marek Suski miał złamać wytyczne dowództwa Garnizonu Radom i decyzję o tym, by wydarzenie miało charakter apolityczny.

- Doszło tu do wielkiego skandalu. Wasz dowódca próbował uniemożliwić wystąpienia parlamentarzystom. Przyszli do nas i powiedzieli, że posłowie to mogą sobie po uroczystościach przemawiać. Panie pułkowniku Kaliciak, czy pan jest polskim oficerem, czy pan jest przedstawicielem junty Tuska i Czarzastego? - powiedział Marek Suski po wejściu na mównicę.

"Skandal w Radomiu! Wojsko odmówiło wystąpień parlamentarzystom pod pomnikiem Żołnierzy Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości. Zatem wystąpiłem bez zgody!" - oświadczył dodatkowo Suski w mediach społecznościowych.

Wystąpienie Marka Suskiego w Radomiu. Ministrowie oburzeni

Nagranie z wystąpienia Marka Suskiego zamieścił na X m.in. Krzysztof Brejza. "Obrażał rząd i dowódcę, nic nie robił sobie z protokołu obowiązującego na uroczystości" - zauważył europoseł KO.

"Wojsko Polskie służy wszystkim Polakom - nie partiom, politykom czy bieżącym interesom wyborczym. Zachowanie posła Marka Suskiego wobec żołnierza podczas uroczystości w Radomiu było skandaliczne. To bezpardonowe oplucie polskiego munduru. Jako minister MON i poseł złożę wniosek do sejmowej komisji etyki o ukaranie posła PiS za te haniebne słowa" - napisał na X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

"PiS to stan umysłu. Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radomiu. Oficer prosi polityków, żeby ze względu na wojskowy ceremoniał powstrzymali się od politycznych treści w przemówieniach. Co robi Suski? Publicznie i po chamsku obraża oficera oraz atakuje rząd. Prostactwo" - skomentował także szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Poseł PiS Radosław Fogiel w obronie Suskiego. Odpowiedział szefowi MON

Na wpis ministra obrony narodowej odpowiedział poseł PiS Radosław Fogiel. "Skandaliczne było raczej zmuszenie żołnierzy, żeby spróbowali uniemożliwić parlamentarzystom zabranie głosu podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci 'Żołnierzy Wyklętych'" - napisał.

"Zaproponowano 'wystąpienia' po zakończeniu uroczystości czyli de facto przemawianie do drzew w pustym parku. Czy to Pan wydał takie polecenie? Tak wykorzystujecie mundur?" - dodał Fogiel.

Z kolei posłanka KO Katarzyna Osos zasugerowała, że Prawo i Sprawiedliwości powinno przeprosić za zachowanie swojego polityka. "Czy ktoś z PiS w końcu przeprosi za Marka Suskiego? Obrażanie polskiego majora przy mieszkańcach Radomia tylko dlatego, że oficer pilnował wojskowego regulaminu, to absolutny skandal. Wojsko ma bronić kraju, a nie słuchać partyjnych PiS-owskich tyrad!" - napisała na X.

Oburzenie wyraził także senator KO Waldy Dzikowski. "Haniebne zachowanie Marka Suskiego! Tak właśnie PiS szanuje Wojsko Polskie?" - pytał, udostępniając fragment wystąpienia posła PiS.

Suski napomniał przy żołnierzach dowódcę uroczystości

Dłuższe nagranie z przemówienia Marka Suskiego w Radomiu na obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych opublikował portal Echo Dnia. Słychać na nim, jak w obecności żołnierzy poseł napomniał dowódcę.

- Panie dowódco, niech pan się wstydzi. Żołnierze, posłuchajcie, bo powiedział nam: możecie sobie występować po uroczystościach, jak wojsko już pójdzie. Żebyście nie usłyszeli słów prawdy o tym, co dzisiaj w Polsce się dzieje. Jak odbudowuje się komuna, jak bezczelni funkcjonariusze dzisiaj się śmieją, a ich ofiary w grobach się przewracają, patrząc na to, co się dzieje z naszą ojczyzną. Oni walczyli o wolną Polskę, ale nie o taką, jaka jest dzisiaj. Oni walczyli o Polskę suwerenną, uczciwą, sprawiedliwą, gdzie ubecy nie będą na piedestale - mówił Suski.

