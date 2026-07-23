W skrócie Sławomir Mentzen skierował ostrą odpowiedź do Marka Suskiego w związku z insynuacją dotyczącą rzekomych powiązań z WSI.

W artykule opisano spór słowny pomiędzy politykami Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości dotyczący działalności gospodarczej Mentzena.

Mentzen skrytykował podejście PiS do przedsiębiorców oraz wyraził nadzieję na zakończenie działalności politycznej tej partii.

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Spory wewnątrzPrawa i Sprawiedliwości od tygodni są powodem spięć między politykami partii, a często wychodzą też poza nią.

Kłopoty formacji Jarosława Kaczyńskiego bacznie obserwuje m.in. Konfederacji. Sławomir Mentzen zwrócił się do polityków PiS słowami: "Przecież wy jesteście bliżej wyznaczenia likwidatora partii niż premiera".

Marek Suski w rozmowie z Wirtualną Polską, odnosząc się do kąśliwego komentarza prezesa Nowej Nadziei, nie szczędził słów krytyki.

- Ja myślę, że rzeczywiście ktoś pociąga za sznurki, jeśli chodzi o pana Mentzena, chyba od czasów, kiedy on sam zdaje się w swoim życiorysie mówi, że pierwsze biznesy to robił na handlu z bronią, a handel z bronią to raczej - jak to mówią? Pod parasolem WSI odbywał się w Polsce. Jeżeli robił interesy, to znaczy, że ma tam przyjaciół, a oni są zblatowani z Platformą - oświadczył. Suski dodał, że "to jest zupełnie niewiarygodny dla mnie człowiek".

"Chore państwo nam zbudowaliście". Ostra odpowiedź Mentzena

Z odpowiedzią pospieszył sam Mentzen. Postanowił wytłumaczyć Suskiemu, co sądzi o jego insynuacjach. "Suski, gnomie. Mówisz, że mam przyjaciół w WSI, bo miałem kiedyś mały sklep myśliwski?" - pytał na platformie X.

"Zdobycie koncesji na ten sklep to była biurokratyczna mordęga" - tłumaczył jeden z liderów Konfederacji. "Pół roku załatwiania jakichś zbędnych papierków. To wtedy upewniłem się, jakie chore, biurokratyczne państwo nam zbudowaliście, gdzie tępi się przedsiębiorców, w urzędnicy są panami życia i śmierci firm" - ocenił.

Mentzen z ripostą do Suskiego. Poszło o głośną wypowiedź

Sławomir Mentzen zarzucił swojemu adwersarzowi, że prezentuje "najgorsze możliwe PiS-owskie podejście do przedsiębiorców". "Jak ktoś zarobił pieniądze, to od razu jest podejrzany. Od razu musi mieć parasol WSI" - dodał.

"W waszym świecie pieniądze można tylko ukraść, zdefraudować, wyszabrować od państwa, w głowach wam się nie mieści, że można je po prostu uczciwie zarobić. Nie dzięki kontaktom z WSI, politykami, urzędnikami, a pomimo waszych niszczących gospodarkę działań" - kontynuował Mentzen.

Na koniec wyjawił, że nie może się doczekać, aż "wszyscy znikniecie z polityki i pozwolicie ludziom Polsce normalnie się rozwijać".





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