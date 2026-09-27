W skrócie Prawie 40 procent uczestników sondażu postrzega sukcesy wyborcze AfD w Niemczech jako zagrożenie dla Polski.

Największe zaniepokojenie wyrażają osoby powyżej 50. roku życia, z wyższym wykształceniem i mieszkańcy miast.

Badanie wykazało, że znaczna grupa respondentów nie wyrobiła sobie opinii na ten temat.

Sondaż został przeprowadzony przez SW Research po sukcesach AfD w Saksonii-Anhalcie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

AfD zdobyła wysokie poparcie w dwóch regionach i postuluje zmiany w polityce zagranicznej, takie jak wstrzymanie pomocy Ukrainie i powrót do współpracy z Rosją.

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"Czy uważa Pan/Pani sukcesy AfD w Niemczech za zagrożenie dla Polski?" - takie pytanie usłyszeli ankietowani w sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".

Twierdząco odpowiedziało 38,5 proc. respondentów. 27 proc. nie widzi zagrożenia dla naszego kraju, a 34,5 proc. nie ma zdania.

Wśród kobiet dominowała opcja "nie mam zdania" (43,5 proc.). 33,9 proc. widzi zagrożenie dla Polski po wyborczych sukcesach Alternatywy dla Niemiec. 22,6 proc. jest przeciwnego zdania.

W grupie ankietowanych mężczyzn 43,5 proc. dostrzega zagrożenie po zwycięstwach AfD. 31,6 proc. jest odmiennego zdania. Niezdecydowany jest co czwarty badany w tym gronie.

Sondaż po dwóch zwycięstwach AfD. Rzesza Polaków zaniepokojona

Niepokój po sukcesach AfD w Saksonii-Anhalcie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim rośnie wraz z wiekiem pytanych.

44,8 proc. respondentów powyżej 50. roku życia dostrzega zagrożenie dla Polski. Dla porównania w grupie wiekowej 25-34 lata poparcie dla tej odpowiedzi wynosi 28,3 proc.

Podobnie wygląda zestawienie z podziałem na wykształcenie uczestników sondażu. Zagrożenie dla Polski po sukcesach AfD dostrzega 40,6 proc. badanych z wykształceniem wyższym i 31,7 proc. z wykształceniem podstawowym.

Podział widać również na linii wieś - miasto. W pierwszej grupie odnotowano mniejszy niepokój o przyszłość Polski po zwycięstwach AfD (33,1 proc.). Zarówno wśród mieszkańców mniejszych miast, jak i dużych metropolii, zaniepokojenie wyraża ponad 40 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 22-23 września 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Niemcy. Wyborcze sukcesy AfD

Ostatnie tygodnie to seria sukcesów prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec. Na uwagę zasługują zwycięstwa w dwóch landach: Saksonii-Anhalcie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

W tym pierwszym AfD zdobyła 43,8 proc. poparcia, deklasując rywali. Nie przełożyło się to jednak na bezwzględną większość. Spekuluje się, że formacja utworzy tam rząd mniejszościowy z doraźnym wsparciem BSW - Sojuszu Sahry Wagenknecht.

Przed tygodniem w Meklemburgii-Pomorza Przednim AfD uzyskało poparcie na poziomie 38,2 proc. i 32 mandaty w 71-osobowym lokalnym parlamencie. Ugrupowanie poprawiło wynik sprzed pięciu lat o 21,5 pkt proc.

Zagrożenie dla Polski może stanowić retoryka AfD w dziedzinie polityki zagranicznej. Partia postuluje wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy, normalizację stosunków z Rosją i powrót do zakupu tamtejszych surowców energetycznych. Liderka formacji Alice Weidel zapowiedziała, że przejęcie władzy na poziomie centralnym umożliwi wyjście ze strefy Schengen i rezygnację z euro.



