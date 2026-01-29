"Polscy oficerowie odnieśli sukces w konkursie na ważne stanowiska międzynarodowe" - przekazał na platformie X Sztab Generalny WP.

Jak czytamy w komunikacie dowództwa Sił Zbrojnych RP, awansowani wojskowi to szef sztabu 2. Korpusu Polskiego - Dowództwa Komponentu Lądowego gen. bryg. Jarosław Mokrzycki oraz płk. Mirosław Postołowicz, który dowodzi Brygadą Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.

Polski generał z ważnym stanowiskiem w UE

Gen. bryg. Mokrzycki jesienią tego roku zajmie stanowisko dyrektora ds. operacyjnych w Sztabie Wojskowym UE. Od 1 września będzie przewodniczył największemu organowi militarnemu władz unijnych w Brukseli.

Tamtejszy Komitet Wojskowy składa się z szefów sztabów generalnych sił zbrojnych państw członkowskich Unii i odpowiada m.in. za koordynację działań wojsk UE, planowanie misji czy doradzanie w sprawach obronności.

Mokrzycki został wybrany przez krajowych szefów sztabu na trzyletnią kadencję.

Awans do Agencji NATO. Polak pokieruje operacjami wojskowymi

Drugim z wyróżnionych wojskowych jest dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego płk. Mirosław Postołowicz. Od 1 października obejmie on funkcję dyrektora Jednostek Wsparcia Łączności (Director CIS Support Units) w Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA).

Agencja wspiera misje Sojuszu poprzez dostarczanie zaawansowanej technologii dowodzenia, kontroli, łączności, wywiadu, nadzoru i rozpoznania. Jej zadaniem jest m.in. zapobieganie potencjalnym atakom cybernetycznym i rakietowym, pozyskiwanie nowych technologii oraz projektowanie i inżynieria systemów. NCIA zapewnia również wsparcie informatyczne chociażby dla Kwatery Głównej NATO czy jej Strukturze Dowództwa.

