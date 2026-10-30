Suche miejsca to będzie wyjątek. Pogoda bardzo daleka od ideału

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Rano praktycznie nic nie widać, potem nie będzie wiele lepiej. Gęste mgły spowiły wiele miast, ale nawet gdy się rozproszą, to błękitnego nieba nie zobaczymy. W całym kraju będzie pochmurnie, do tego mokro i dość chłodno, zwłaszcza na Podhalu. W nocy spadnie więcej śniegu.

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Gęsta mgła w Warszawie - zdjęcie ilustracyjne. W piątek podobna pogoda utrzymywała się w wielu miejscach
Gęste mgły rano spowiły dużą część kraju. Kolejne piątkowe godziny nie będą wiele lepsze - wynika z prognoz IMGWSergei GAPON / AFP/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Pierwsze piątkowe godziny są mocno zamglone, zwłaszcza na zachodzie i południu, gdzie widzialność spada do około 200-400 metrów. Przed południem mgły powinny zaniknąć, jednak do tego czasu trzeba uważać na drogach i chodnikach. "Kierowcy, zachowajcie szczególną ostrożność!" - zaleca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Reszta dnia też nie zachwyci pogodą.

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Cała Polska pod chmurami. Wilgoć wisi w powietrzu

"Warto mieć dziś przy sobie parasol i cieplejszą kurtkę!" - czytamy w prognozie IMGW na piątek. Wygląda na to, że ten zestaw przyda się praktycznie wszędzie.

Nad niemal całym krajem w piątek utrzymają się ciemne chmury, choć na południowym wschodzie i północy pojawi się więcej przejaśnień. Słaby deszcz lub mżawka w ciągu dnia może popadać we wszystkich regionach, z wyjątkiem krańców północnych.

W piątek nad Polską zalegnie chłodne powietrze polarne morskie, więc temperatury nie będą zbyt imponujące i wyniosą przeważnie od 8 do 11 stopni. Najcieplej będzie w rejonie Pomorza oraz na zachodzie, jednak nawet tam można się spodziewać maksymalnie 12-13 st. C.

Mapa Polski i części sąsiednich krajów z przedstawionymi anomaliami temperatury, gdzie północno-wschodnia część kraju jest cieplejsza, a południowa i południowo-zachodnia obszary oznaczone są chłodniejszymi barwami.
W piątek najchłodniej będzie na Podhalu: do około 6 stopni Celsjusza. W najcieplejszych miejscach Polski nie będzie więcej niż 13 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Na południowym krańcach nie będzie więcej niż 8 stopni, a na Podhalu w najcieplejszych godzinach dnia termometry nie pokażą więcej niż około 6 stopni Celsjusza.

Nie ma wątpliwości, że pogoda będzie nieprzyjemna, co wielu mieszkańców kraju może wyraźnie odczuć

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"Pochmurna i usypiająca pogoda". Noc też nieprzyjemna

Ponieważ przez cały dzień będzie pochmurnie i mokro, to nic dziwnego, że wszędzie pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

"Pochmurna i usypiająca pogoda nie będzie zachęcała do rekreacji na świeżym powietrzu" - podkreśla IMGW.

Mapa Polski w całości zaznaczona kolorem różowym, oznaczającym kategorię 'bardzo niekorzystne' według legendy opisującej bioclimatologiczne warunki, z wyróżnionym terminem 30-10-2026 oraz podpisami wybranych miast i oznaczeniami granic województw.
Warunki w całej Polsce będą niekorzystne od rana do wieczora - prognozuje IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Pochmurna i deszczowa aura utrzyma się również w nocy, do tego na Podhalu może padać deszcz ze śniegiem, a na szczytach Tatr sam śnieg - miejscami pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 5 centymetrów.

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