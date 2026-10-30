Pierwsze piątkowe godziny są mocno zamglone, zwłaszcza na zachodzie i południu, gdzie widzialność spada do około 200-400 metrów. Przed południem mgły powinny zaniknąć, jednak do tego czasu trzeba uważać na drogach i chodnikach. "Kierowcy, zachowajcie szczególną ostrożność!" - zaleca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Reszta dnia też nie zachwyci pogodą.

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Cała Polska pod chmurami. Wilgoć wisi w powietrzu

"Warto mieć dziś przy sobie parasol i cieplejszą kurtkę!" - czytamy w prognozie IMGW na piątek. Wygląda na to, że ten zestaw przyda się praktycznie wszędzie.

Nad niemal całym krajem w piątek utrzymają się ciemne chmury, choć na południowym wschodzie i północy pojawi się więcej przejaśnień. Słaby deszcz lub mżawka w ciągu dnia może popadać we wszystkich regionach, z wyjątkiem krańców północnych.

W piątek nad Polską zalegnie chłodne powietrze polarne morskie, więc temperatury nie będą zbyt imponujące i wyniosą przeważnie od 8 do 11 stopni. Najcieplej będzie w rejonie Pomorza oraz na zachodzie, jednak nawet tam można się spodziewać maksymalnie 12-13 st. C.

W piątek najchłodniej będzie na Podhalu: do około 6 stopni Celsjusza. W najcieplejszych miejscach Polski nie będzie więcej niż 13 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Na południowym krańcach nie będzie więcej niż 8 stopni, a na Podhalu w najcieplejszych godzinach dnia termometry nie pokażą więcej niż około 6 stopni Celsjusza.

Nie ma wątpliwości, że pogoda będzie nieprzyjemna, co wielu mieszkańców kraju może wyraźnie odczuć

"Pochmurna i usypiająca pogoda". Noc też nieprzyjemna

Ponieważ przez cały dzień będzie pochmurnie i mokro, to nic dziwnego, że wszędzie pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

"Pochmurna i usypiająca pogoda nie będzie zachęcała do rekreacji na świeżym powietrzu" - podkreśla IMGW.

Warunki w całej Polsce będą niekorzystne od rana do wieczora - prognozuje IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Pochmurna i deszczowa aura utrzyma się również w nocy, do tego na Podhalu może padać deszcz ze śniegiem, a na szczytach Tatr sam śnieg - miejscami pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 5 centymetrów.

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