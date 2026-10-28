GIS przekazał, że substancję psychoaktywną wykryto w wyniku urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego ocenili, że spożycie produktu - biorąc pod uwagę stwierdzoną zawartość THC - może stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
"Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie" - ostrzega GIS.
Partia suplementu diety BRAIN WASH wycofywana ze sprzedaży. Szczegóły
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: BRAIN WASH, suplement diety - żelki konopne o smaku wieloowocowym z dodatkiem witaminy C, 100 g
Numer partii: 0708BW06O
Data minimalnej trwałości: 07.08.2027
Producent/dystrybutor (siedziba firmy): DR JOINT sp. z o.o., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1B, 62-800 Kalisz
Producent wstrzymał sprzedaż wskazanego produktu i rozpoczął wycofywanie go z obrotu.
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.