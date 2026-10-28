Substancja psychoaktywna w suplemencie diety. Produkt pilnie wycofywany

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

W partii suplementu diety BRAIN WASH wykryto substancję psychoaktywną tetrahydrokannabinol (THC) - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Produkt zagraża zdrowiu, jest wycofywany ze sprzedaży.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Kolorowe żelki konopne wycofywane ze sprzedaży z powodu wykrycia w ich składzie substancji psychoaktywnej THC.
Suplement diety w formie żelek wycofywany ze sprzedaży (zdj. ilustracyjne)pixabay.com

GIS przekazał, że substancję psychoaktywną wykryto w wyniku urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego ocenili, że spożycie produktu - biorąc pod uwagę stwierdzoną zawartość THC - może stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

"Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie" - ostrzega GIS.

Partia suplementu diety BRAIN WASH wycofywana ze sprzedaży. Szczegóły

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: BRAIN WASH, suplement diety - żelki konopne o smaku wieloowocowym z dodatkiem witaminy C, 100 g

Numer partii: 0708BW06O

Data minimalnej trwałości: 07.08.2027

Producent/dystrybutor (siedziba firmy): DR JOINT sp. z o.o., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1B, 62-800 Kalisz

Producent wstrzymał sprzedaż wskazanego produktu i rozpoczął wycofywanie go z obrotu.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Kolorowe opakowanie żelek o smaku multi-fruit z hasłem 'Brain Wash', licznymi grafikami owoców oraz postacią misia w okularach przeciwsłonecznych na tle żółto-pomarańczowym, z wyróżnionymi napisami informującymi o zawartości witaminy C i dacie ważności.
Żelki wycofane ze sprzedażyGISPUSTE

Zobacz również:

W systemie Safety Gate pojawiło się ostrzeżenie, a mowa o obrusie z niebezpieczną substancją / zdjęcie ilustracyjne
Newsy

Obrus z PCV pilnie wycofany. Może być w tysiącach polskich domów

Łukasz Piątek
Łukasz Piątek


"Świat w szachu": Plan Rosji wobec Polski? Były szef MSZ ostrzega!INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze