GIS przekazał, że substancję psychoaktywną wykryto w wyniku urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego ocenili, że spożycie produktu - biorąc pod uwagę stwierdzoną zawartość THC - może stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

"Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie" - ostrzega GIS.

Partia suplementu diety BRAIN WASH wycofywana ze sprzedaży. Szczegóły

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: BRAIN WASH, suplement diety - żelki konopne o smaku wieloowocowym z dodatkiem witaminy C, 100 g

Numer partii: 0708BW06O

Data minimalnej trwałości: 07.08.2027

Producent/dystrybutor (siedziba firmy): DR JOINT sp. z o.o., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1B, 62-800 Kalisz

Producent wstrzymał sprzedaż wskazanego produktu i rozpoczął wycofywanie go z obrotu.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Żelki wycofane ze sprzedaży GIS PUSTE



