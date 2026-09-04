Stuu kolejne miesiące spędzi w areszcie. Jest decyzja sądu

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o przedłużeniu o kolejne trzy miesiące aresztu wobec youtubera Stuarta K.-B. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich oraz wykorzystywania małoletnich poniżej 15. roku życia. W związku ze sprawą Pandora Gate Stuu grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Policjant prowadzi Stuu w kajdankach, wejście do budynku, widoczna opaska z napisem Policja.
Sprawa youtubera Stuu. Sąd zdecydował o przedłużeniu aresztuFilip NaumienkoReporter

W skrócie

  • Sąd przedłużył areszt Stuarta K.-B. o kolejne trzy miesiące, a stawiane mu zarzuty obejmują rozpijanie nieletnich oraz czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15. roku życia.
  • Stuart K.-B. został zatrzymany w Wielkiej Brytanii i po wyrażeniu zgody przez brytyjski sąd został przekazany do Polski w sierpniu 2026 roku.
  • Stuart K.-B. to youtuber posiadający brytyjskie i polskie obywatelstwo, znany z publikowania treści na temat gry Minecraft oraz materiałów lifestylowych i komediowych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Stuu nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Youtuber był przesłuchiwany w związku z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 r., gdy Sylwester Wardęga opublikował materiał ujawniający, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim.

Zobacz również:

Przełom ws. Pandora Gate. Stuu ekstradowany do Polski (zdj. ilustracyjne)
Polska

Przełom ws. Pandora Gate. Youtuber Stuu w rękach polskich służb

Alicja Krause
Alicja Krause

W październiku 2023 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stuartowi K.-B. Grozi mu nawet 15 lat więzienia.

Sprawa youtubera Stuu. Mężczyzna aresztowany w Wielkiej Brytanii

K.-B. przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii, oczekując na ekstradycję do Polski. Brytyjski sąd zgodził się na nią w lutym 2025 roku. K.-B. odwołał się od decyzji.

Przekonywał, że polski sędzia, który wydał nakaz aresztowania, znajdował się pod presją polityczną, gdyż postawienie przed sądem zaangażowanych w sprawę Pandora Gate zapowiedział ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Na początku sierpnia Stuu został przewieziony z Wielkiej Brytanii do Polski; osadzono go w jednym z warszawskich aresztów.

Zobacz również:

Kanały z nagraniami Kononowicza pod lupą prokuratury (zdj. ilustracyjne)
Polska

Efekt akcji Polsat News. Jest zawiadomienie w sprawie nagrań Kononowicza

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Sprawa Pandora Gate. Kim jest youtuber Stuu?

34-letni Stuart K.-B. urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii; ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 r. przeniósł się do Polski, gdzie rozpoczął karierę twórcy internetowego pod pseudonimami Polski Pingwin, a potem Stuu.

Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także o charakterze lifestylowym i komediowym. Jego konto na YouTube obserwowało 4,1 mln osób, a na Instagramie - 1,8 mln. Kilka lat temu wrócił do Wielkiej Brytanii, by opiekować się chorą na raka matką, w związku z czym wycofał się z aktywności internetowej.

Zobacz również:

Youtuber, ps. Stuu, wyprowadzany z Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów
Polska

Areszt dla youtubera Stuu. Sąd wydał decyzję

Patryk Idziak
Patryk Idziak


"Polityczny WF": Hołownia wejdzie do rządu? Roszada możliwa już wkrótce INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze