Strzelanina w Wólce Kosowskiej. Policja zatrzymała obywatela Chin

Strzelanina w Wólce Kosowskiej. Nie żyje 42-latek

Do strzelaniny w podwarszawskiej miejscowości doszło 12 sierpnia w jednym z barów na terenie lokalnego Centrum Handlowego. Z informacji przekazywanych przez PAP wynikało, że przypadkowi świadkowie zabrali postrzelonego mężczyznę do samochodu, by zawieźć go do szpitala w Nadarzynie.