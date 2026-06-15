W skrócie Ofiarą strzelaniny w Białej Podlaskiej był artysta znany jako Siemion Skrepetski, krytykujący Władimira Putina.

Policja potwierdziła, że podczas zdarzenia zginął 44-letni obywatel Rosji, a sam sprawca wciąż nie został odnaleziony.

Trwają działania służb, obejmujące obławę, blokady dróg i przesłuchania świadków, by ustalić okoliczności zajścia.

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Tożsamość mężczyzny - jako ofiary poniedziałkowej strzelaniny - wskazały także niezależne rosyjskie i białoruskie media.

Siemion Skriepiecki to autor zjadliwych antyputinowskich karykatur politycznych, który w 2021 roku wyemigrował do Polski, uciekając przed prześladowaniami ze strony reżimu Putina.

Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nieoficjalnie: Ofiara to Siemion Skriepiecki

Według reportera TVN24, powołującego się na własne źródła, najpoważniejszy scenariusz, który biorą pod uwagę policjanci, to polityczna egzekucja. Z kolei białoruski portal NEXTA sugeruje, że w zabójstwo artysty mogło być zaangażowanych kilka osób.

Do zdarzenia w Białej Podlaskiej doszło w poniedziałek przed godz. 10 na ul. Królowej Jadwigi. Jak nieoficjalnie ustalił Łukasz Dubaniewicz z Polsat News, w związku ze sprawą zatrzymano w ciągu dnia kilka osób. Ostatecznie wszyscy zatrzymani zostali wypuszczeni.

Policja przekazała, że do zdarzenia doszło na parkingu za pawilonami. - Z relacji świadków wynika, że padło kilka strzałów, ale dwa trafiły i okazały się śmiertelne - powiedział Interii rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

- Nie wiemy na razie nic o okolicznościach tego zajścia, czy te osoby się wcześniej znały, czy były spokrewnione - poinformowała wtedy policja.

Biała Podlaska. 44-letni Rosjanin nie żyje, nowe ustalenia

Po kilku godzinach funkcjonariusze przekazali, że udało im się ustalić tożsamość ofiary - to 44-letni Rosjanin. Dubaniewiczowi udało się nieoficjalnie dowiedzieć, że obywatel Rosji mieszkał w Białej Podlaskiej od dłuższego czasu.

Głos w sprawie zabrała również prokuratura. - Mają miejsce intensywne działania policji mające na celu ujęcie sprawcy lub sprawców. Miejsce zdarzenia jest zabezpieczone i trwają jego oględziny. Zbierane są ślady, dowody, przesłuchiwani są świadkowie - przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.

Bezpośrednio po zdarzeniu policja rozpoczęła szeroko zakrojoną obławę za sprawcą. - Trwa obława policyjna. W ramach tego zatrzymywane są profilowane pojazdy, ma miejsce zatrzymywanie i legitymowanie osób, a także weryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli - przekazał prok. Kozak.

Z kolei komendant KMP w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla podległych policjantów, którzy ustawili blokady na drogach wyjazdowych z miasta. - Zaangażowani są w zasadzie wszyscy policjanci z powiatu bialskiego - powiedział rzecznik KW w Lublinie.





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