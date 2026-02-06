W skrócie 27-letnia obywatelka Ukrainy została zatrzymana przez Straż Graniczną w powiecie wałbrzyskim.

Kobieta zaatakowała innego cudzoziemca, raniąc go nożem, prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu bez uprawnień i nie stosowała się do przepisów prawa.

Została wydalona z Polski pod eskortą i otrzymała ośmioletni zakaz wjazdu do strefy Schengen.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

27-letnia obywatelka Ukrainy została zatrzymana w czwartek przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Jeleniej Góry na terenie powiatu wałbrzyskiego.

"Kobieta stwarzała realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce" - poinformowały służby.

Zatrzymano Ukrainkę w Jeleniej Górze. Miała napaść na cudzoziemca

Jak przekazała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka, cudzoziemka zaatakowała innego obcokrajowca, raniąc go nożem, a także nie stosowała się do obowiązujących w Polsce przepisów.

"Podczas pobytu w naszym kraju dopuściła się napaści na innego cudzoziemca, którego dwukrotnie ugodziła nożem. Prowadziła także samochód pod wpływem alkoholu oraz kierowała pojazdem mimo braku wymaganych uprawnień. Zatrzymana nie stosowała się do obowiązujących w Polsce przepisów prawa" - podała Straż Graniczna w komunikacie.

Ukrainka wydalona z Polski. "Stwarzała zagrożenie"

Wobec cudzoziemki wszczęto procedurę przymusowego zobowiązania do powrotu. Już następnego dnia po zatrzymaniu, w piątek, została pod eskortą funkcjonariuszy Straży Granicznej doprowadzona do polsko-ukraińskiej granicy i przekazana tamtejszym służbom.

Na mocy wydanej decyzji administracyjnej 27-latka otrzymała ośmioletni zakaz ponownego wjazdu do państw strefy Schengen.

Służby podkreślają, że decyzja była podyktowana zagrożeniem, jakie kobieta stanowiła dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce.

Gawkowski w "Gościu Wydarzeń": Marszałek Czarzasty zachował się jak mąż stanu Polsat News