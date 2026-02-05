Straż Graniczna rozbiła grupę przestępczą. Sąd podjął pierwszą decyzję

"Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się przemytem papierosów z terytorium Białorusi do Polski - poinformowała Straż Graniczna. Do nielegalnego procederu wykorzystywano balony meteorologiczne. Sąd podjął decyzję o tymczasowym areszcie dla pięciu mężczyzn. Sprawcom grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Duże, szczelnie owinięte paczki leżące na śniegu oraz załadowane w bagażniku samochodu osobowego. Ślady na śniegu wskazują na próbę przemieszczania ładunku.
Straż Graniczna poinformowała o rozbiciu grupy przestępczej trudniącej się przemytem papierosów z Białorusi do PolskiStraż Graniczna / Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Straż Graniczna poinformowała o rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów z Białorusi do Polski.
  • Do nielegalnego procederu wykorzystywano balony meteorologiczne, a pięciu mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące.
  • W styczniu przechwycono około 1,75 mln sztuk papierosów o wartości 1,78 mln zł.
Straż Graniczna poinformowała o rozbiciu grupy we wpisie na platformie X. Z jego treści wynika, że w akcji udział brali funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Ich działania były nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach.

"Funkcjonariusze rozbili zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się przemytem papierosów z terytorium Białorusi do Polski" - czytamy w komunikacie. Do nielegalnego procederu wykorzystywano "balony meteorologiczne".

Przemyt z Białorusi. Straż Graniczna rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą

Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu wyrobów tytoniowych, naruszenia przepisów dotyczących ruchu lotniczego oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę usłyszało pięciu mężczyzn.

    "Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące" - przekazała w komunikacie Straż Graniczna.

    Zatrzymanych czeka postępowanie sądowe. "Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze od dziewięciu miesięcy do 12 lat" - podkreślono.

    Straż Graniczna przechwyciła towary o wartości blisko 2 mln złotych

    W poniedziałek Straż Graniczna poinformowała, że w styczniu udało się przechwycić około 1,75 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Produkty przemycone zostały z Białorusi za pomocą balonów meteorologicznych.

    "Wartość towaru została oszacowana na około 1,78 miliona złotych" - informowano w opublikowanym oświadczeniu.

    W związku z ówczesnym ujawnieniem procederu zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Obu przedstawiono zarzuty "z Kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie, oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego". Dodatkowo zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

      Granica polsko-białoruska. Incydenty z udziałem balonów

      Z danych podlaskiego oddziału SG wynika, że w 2025 roku, w związku z przemytem papierosów z Białorusi do Polski, zatrzymano w sumie 29 osób. Wartość przemyconych produktów wyceniono na ponad 3,4 mln zł.

      Ostatni wlot balonów z rejonu Białorusi do Polski zaobserwowano w nocy z 3 na 4 lutego. W komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że loty obiektów były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa.

