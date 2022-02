"W dn. 22.02 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 36 osób. Nielegalnych imigrantów (ob. Iraku, Libanu, Kamerunu, Afganistanu, Egiptu i Senegalu) zatrzymano na odcinkach PSG Czeremcha, PSG Bobrowniki, PSG Nowy Dwór, PSG Kuźnica, PSG Szudziałowo i PSG Mielnik" - napisała na Twitterze Straż Graniczna.

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

Reklama

Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej

Z informacji przekazanych przez Straż Graniczną wynika, że przez niemal miesiąc robotnicy budujący zaporę na granicy polsko-białoruskiej zamontowali łącznie 635 słupów, 40 przęseł i ponad 2,5 tys. fundamentowych pali. Postępy prac pod twitterowym wpisem SG z tymi danymi skrytykowała część komentujących.

"Trzeba podkreślić, że te pierwsze dni i tygodnie traktujemy jako prace rozruchowe, potem zamierzamy zwiększyć tempo" - poinformowała rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Dodała, że wykonawcy zamierzają wydłużyć zarówno godzinowy, jak i tygodniowy czas pracy. Budowa ma być prowadzona także w niedzielę.

Budowa zapory na granicy z Białorusią ruszyła pod koniec stycznia i ma zakończyć się w czerwcu. Konstrukcja stanie na 186 km granicy i będzie mieć 5,5 metra wysokości.

Na roboty budowalne, które wykonują firmy Budimex i konsorcjum Unibepu i Budrexu, zakontraktowano 644 mln zł, a na produkcję stalowych elementów, w tym 40 tysięcy sztuk przęseł - 589 mln zł. Razem daje to 1 mld 233 mln zł.

Oprócz bariery fizycznej na granicy powstanie też bariera elektroniczna, na którą składają się urządzenia takie jak kamery i czujniki ruchu.

Łącznie zapora ma kosztować 1,6 mld zł. Zgodnie z ustawą o budowie zabezpieczenia granicy państwowej inwestycja ta jest celem publicznym. Nie są do niej stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do zamówień związanych z inwestycją nie stosuje się też Prawa zamówień publicznych, a kontrolę zamówień sprawuje CBA. Niejawne są informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych zapory. Formalnym inwestorem jest komendant główny Straży Granicznej.