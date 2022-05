Straż Graniczna w Narewce ujawniła, że grupa licząca 31 osób próbowała nielegalnie dostać się do Polski. Największa grupa, która minionej doby usiłowała przekroczyć granicę, składała się z obywateli Iraku, Maroka i Turcji.

Natomiast w okolicach Dubicz Cerkiewnych, uchodźcy próbowali przejść na stronę polską, przerzucając kładkę przez concertinę (ogrodzenie z drutu ostrzowego).

Jak wynika z danych Straży Granicznej, od początku maja doszło do ok. pół tysiąca prób nielegalnego przedostania się do Polski z Białorusi, a od początku roku - blisko 5 tys.

MSWiA. Zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy

Do 30 czerwca obowiązuje czasowy zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Zakaz jest wprowadzony rozporządzeniem MSWiA. Zakaz obowiązywał także wcześniej od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022r. Od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu MSWiA podano, że zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego.



Granica Polski z Białorusią. Trwa budowa zapory

Na 186 kilometrach granicy Polski z Białorusią stanie bariera. Budowa bariery rozpoczęła się 25 stycznia, a zakończyć ma się do 30 czerwca. W ubiegłym tygodniu por. Anna Michalska informowała, że budowa zapory "idzie zgodnie z planem". Prace na granicy trwają od rana do późnych godzin wieczornych każdego dnia, również w niedzielę.

