W środę w wielu polskich miastach Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiedział demonstracje w sprzeciwie wobec "morderstwom i torturom na porodówkach" oraz w poparciu dla liberalizacji prawa aborcyjnego.

Jak podkreślają organizatorzy, kobiety w Polsce są zmuszane do noszenia niechcianych ciąż i do rodzenia, a "zbrodnicze rządy PiS i cynizm lekarzy" odbierają im prawo do życia, zdrowia i wolności.

Większość zgromadzeń rozpocznie się o godz. 18, lecz w niektórych miastach wystartowały szybciej. W Bochni, skąd pochodziła zmarła kobieta, demonstracja rozpoczęła się o godz. 15:30.

Ogólnopolski Strajk Kobiet zwołał protesty. "Przeciw torturom na porodówkach"

Protesty są reakcją na tragiczną śmierć 33-letniej pacjentki, która zmarła 24 maja w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Kobieta trafiła do placówki w piątym miesiącu ciąży z powodu odpłynięcia wód płodowych.

Według dokumentacji medycznej USG wykazało obumarcie płodu o godz. 5:20 nad ranem - pacjentka zmarła kilka godzin później z powodu wstrząsu septycznego.



Sprawą zajęła się prokuratura i policja, a szpital wydał specjalne oświadczenie, w którym dementuje wszelkie medialne doniesienia.

Rzecznik praw pacjenta: W Nowym Targu doszło do naruszenia praw pacjentki

W poniedziałek głos zabrał również minister zdrowia Adam Niedzielski i rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.



- Łatwość wydawania ocen przez polityków lub organizacje pozarządowe, które nie mają wiedzy fachowej, wydaje się być ogromnym nadużyciem - ocenił Niedzielski. - Apeluję o niesianie oskarżeń opartych na egzaltacji czy woli politycznej, a nie na szczegółowej analizie dokumentacji medycznej - stwierdził szef resortu zdrowia.

W innym tonie wypowiedział się natomiast Chmielowiec.

- W Nowym Targu doszło do naruszenia praw pacjentki, prawa do udzielania świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, doszło do naruszenia praw pacjenta do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, ale również w zakresie naruszenia prawa pacjenta do uzyskania rzetelnej klarownej informacji o stanie zdrowia i tego, jaki jest plan terapeutyczny wobec tego pacjenta - stwierdził rzecznik.

Jak podkreślił, jego biuro stwierdziło także naruszenie praw pacjenta do dokumentacji medycznej w postaci "nierzetelnego jej wypełniania i braków w dokumentacji" - oświadczył w poniedziałek rzecznik.