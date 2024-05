Strajk głodowy w Sejmie. Protestujący wysunęli żądanie

W ubiegłym tygodniu grupa protestujących ze Związku Rolniczego "Orka" rozpoczęła protest w Sejmie. Jeden z przedstawicieli protestujących mówił, że do Warszawy przyjechali tylko po to, żeby porozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem o Zielonym Ładzie.

Sejm. Strajk głodowy. Protestujący żądają spotkania z premierem

Protestujący ze Związku Rolniczego "Orka" dodał też, że w ich ocenie premier "otoczył się ludźmi, którzy nie bardzo umieją" reprezentować rolników. - Michał Kołodziejczak atakował nas, oczerniał w wywiadach telewizyjnych (...) uważamy, że pierwsza lepsza osoba z ulicy lepiej by reprezentowała interes rolnika niż on - podkreślił Borowiak.

- Zaproponowaliśmy wszystkim opcjom politycznym, aby noc ze środy na czwartek, po obradach sejmowych, spędzili razem z nami na korytarzu - dodał protestujący, nadmieniając przy tym, że do tej pory odwiedzili ich politycy z PSL, Konfederacji, PiS, Suwerennej Polski. - Wszyscy, którzy do nas przyszli mówili, że to świetny pomysł i będą do nas dołączać, więc sprawdzimy, ilu tak naprawdę posłów nam kibicuje i zgadza się z naszymi poglądami - dodał.