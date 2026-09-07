W skrócie W najbliższych dniach prognozowane są upały, które wystąpią na południu kraju.

Lokalnie temperatury mogą osiągać poziom nawet 32 stopni Celsjusza.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla dwóch województw.

W połowie tygodnia pojawią się burze z ulewami. Potem nastąpi też znaczące ochłodzenie - miejscami w ciągu dnia będzie mniej niż 15 stopni.

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Tydzień zaczął się spokojnie, ale niedługo czeka nas kilka pogodowych sprawdzianów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem, który wróci do Polski we wtorek. W kolejnych dniach ostrzeżeń może być jednak znacznie więcej i mogą one dotyczyć niebezpiecznych burz.

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Pojawiły się upalne alerty IMGW. Będzie ich więcej

W poniedziałek po południu zarysował się "wyraźny podział temperatur w Polsce" - informuje IMGW na Facebooku. Najcieplejszym regionem kraju jest Dolny Śląsk - w Katowicach o tej porze zanotowano 21,3 st. C. Oprócz tego powyżej 20 stopni jest w wielu miejscach na południu i południowym zachodzie.

Zdecydowanie chłodniej jest na północnym wschodzie. Po południu w Suwałkach "zaledwie 16,2 st. C, co jest najniższą temperaturą wśród stacji synoptycznych" - czytamy w komunikacie.

Niedługo jednak w Polsce nastąpi zdecydowane ocieplenie: już "we wtorek i środę w wielu miejscach temperatura przekroczy 25 st. C, a na południu możliwe będą wartości powyżej 30 stopni" - napisali eksperci IMGW w serwisach społecznościowych.

Możliwe nawet, że lokalnie na południu i południowym wschodzie termometry pokażą do 32 stopni Celsjusza. Z powodu możliwego upału wystosowano już ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obejmują województwa:

opolskie ;

centralną i wschodnią część dolnośląskiego.

We wtorek upalnie może się zrobić w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny IMGW materiał zewnętrzny

Tam według IMGW "prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień około 30 st. C" - czytamy w treści ostrzeżenia. Żółte alerty zaczną obowiązywać tam we wtorek o godz. 14:00 i utrzymają się do 17:00.

Na tym się jednak nie skończy. Potem upał może się powtórzyć, ale wraz z nim nadciągną również inne zagrożenia pogodowe.

Polska rozgrzana również w środę. Spokojnie jednak nie będzie

Środa może się okazać zdecydowanie bardziej wymagającym dniem. Wtedy raz jeszcze możemy mieć do czynienia z upałem, i to na zdecydowanie większym obszarze.

W prognozach zagrożeń pogodowych na środę eksperci z IMGW planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z upałem dla województw:

śląskiego ;

świętokrzyskiego ;

północnej połowy małopolskiego ;

lubelskiego ;

centralnej i północnej części podkarpackiego.

Środa może być upalna na południowym wschodzie, zaś na północy trzeba będzie uważać na burze z ulewami IMGW materiał zewnętrzny

Upał w tych miejscach może wynieść do 31-32 stopni Celsjusza. Pomimo bardzo wysokich temperatur na południowym wschodzie nie wszędzie będzie równie ciepło. W pozostałych rejonach kraju w środę można się od 18-20 stopni na zachodzie do około 23 s. C w centrum.

Upał w najbliższym czasie może miejscami na południu dochodzić do 31-32 stopni Celsjusza - wynika z prognoz IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Będziemy też mieli do czynienia z wyraźnym pogorszeniem aury, w miarę jak do Polski zaczną z zachodu docierać fronty atmosferyczne.

Nadchodzą burze z ulewami. Będzie mokro na północy

Początek tygodnia upłynie jeszcze pod znakiem rozległego wyżu Ulrich, więc w zdecydowanej większości kraju będzie spokojnie i przeważnie bez opadów. Im bliżej jednak połowy tygodnia, tym będzie gorzej.

Z zachodu do naszego kraju wkroczą intensywne deszcze i burze. Mocniej zacznie padać we wtorek głównie na Pomorzu.

W środę z czasem chmur pojawi się coraz więcej i w pasie od Warmii i Mazur oraz Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę przelotnie popada i zagrzmi. W trakcie tych burz na południowym zachodzie może miejscami spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Również z powodu tych zjawisk w środę mogą się pojawić ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Te dotyczące silnego deszczu z burzami mają objąć Dolny Śląsk i Opolszczyznę, a ostrzeżenia przed intensywnym deszczem mogą się pojawić na wschodzie Wielkopolski oraz w województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to w środę z powodu upałów oraz intensywnych opadów deszczu i burz ostrzeżenia mogą obowiązywać w łącznie 10 województwach.

Trzeba uważać nie tylko na ulewy, lecz również na silny wiatr, który podczas burz może w porywach osiągać do 60 km/h.

Druga połowa tygodnia upłynie pod znakiem wielu, często nieprzyjemnych zmian. Czwartek będzie jeszcze bardziej pochmurny, z intensywniejszymi opadami deszczu szczególnie na terenach ciągnących się od Mazur po Śląsk i Małopolskę. Dodatkowo na wschodzie możliwe będą burze z podmuchami do 65 km/h.

W środę i czwartek przez Polskę przejdą z zachodu na wschód fronty atmosferyczne, niosące burze z intensywnymi ulewami WXCharts materiał zewnętrzny

Upał się skończy i w czwartek na najcieplejszym południowym wschodzie nie będzie więcej niż 28 st. C, a w większości regionów od 16 do 23 stopni. Chłodno zrobi się na terenach podgórskich Sudetów, gdzie można się spodziewać maksymalnie 13-14 stopni.

Duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu utrzymają się w piątek, a najsilniejsze deszcze skupią się na wschodniej Polsce. Termometry pokażą przeważnie od 17 do 21 stopni, a na terenach podgórskich znowu może być nie więcej niż 14 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć nad morzem porywy mogą dochodzić do 60 km/h.

Aura poprawi się w okolicach weekendu - wówczas można liczyć na więcej rozpogodzeń, choć miejscami mogą występować przelotne opady deszczu: początkowo na południu, zachodzie oraz nad morzem, a potem na wschodzie i północy Polski.

Temperatury cały czas jednak będą dość niskie i na Podhalu w ciągu dnia sięgną około 15 stopni, a w najcieplejszych miejscach do 21-22 stopni Celsjusza.

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