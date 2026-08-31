W skrócie Nieoficjalne ustalenia "Rzeczpospolitej" wskazują, że wnioski o uchylenie immunitetów w sprawie afery Collegium Humanum dotyczą także Michała Kołodziejczaka z Koalicji Obywatelskiej i Ewy Leniart z Prawa i Sprawiedliwości.

Podejrzenia wobec Michała Kołodziejczaka dotyczą uzyskania dyplomu z Collegium Humanum dzięki pośrednikowi Bernardowi K.

W przypadku Ewy Leniart śledczy wiążą wniosek o uchylenie immunitetu ze sprawą Iwony O. - prezeski Uzdrowiska Rymanów S.A.

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Śledztwo w sprawie Collegium Humanum prowadzone jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. To z niego do Prokuratury Krajowej skierowano wnioski o uchylenie immunitetów pięciu polityków, których nazwisk oficjalnie nie ujawniono.

Poza Szymonem Hołownią oraz Michałem Kobosko - co ustalił TVN24 - mowa również o Michale Kołodziejczaku orazEwie Leniart - donosi "Rzeczpospolita". Poseł KO pełnił w latach 2023-2025 funkcję wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, z kolei posłanka PiS zajmowała stanowisko wojewody podkarpackiej niemal nieprzerwanie od 2015 do 2023 roku.

Sprawa Collegium Humanum. Media: Michał Kołodziejczak może stracić immunitet

Kołodziejczak miał podpisać umowę z Collegium Humanum 15 stycznia 2024 r., a na listę studentów wpisano go 7 lutego - ujawnił Goniec w czerwcu 2025 r.

Z doniesień portalu wynikało, że politykowi pomógł pośrednik Bernard K., dzięki któremu ówczesny wiceminister rolnictwa miał uzyskać licencjat z zarządzania w czerwcu - nieco ponad cztery miesiące po przyznania mu statusu studenta.

Odnosząc się do tych informacji Kołodziejczak oświadczył, że dyplom uzyskał w następstwie zdanego egzaminu i "nigdy go nie wykorzystywał". Poseł nie odpowiedział na prośbę "Rzeczpospolitej" o komentarz w sprawie nieoficjalnych ustaleń.

Ewa Leniart zamieszana w aferę Collegium Humanum? "Nie znam sprawy zupełnie"

Z kolei posłance Leniart - twierdzą źródła, na które powołuje się dziennik - nie zarzuca się kupienia dyplomu. Wniosek o uchylenie immunitetu ma być w jej przypadku powiązany ze sprawą Iwony O., prezeski Uzdrowiska Rymanów S.A.

"Prokuratura zarzuca Iwonie O., że za pośrednictwem Marka S. i Janusza F. przekazała 5 tys. zł osobie pełniącej funkcję wojewody podkarpackiego, w zamian za przychylność wobec niej jako prezes Uzdrowiska Rymanów" - wskazano w kwietniowym komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wymieniona kwota, pisze "Rzeczpospolita", miała zostać wykorzystana w kampanii wyborczej Leniart.

Posłanka odniosła się do tych ustaleń w rozmowie z dziennikiem. - Nie znam sprawy zupełnie, nie wiem komu prokuratura chce uchylić immunitet i za co - powiedziała. Jak twierdzi, "nie miała z tą osobą (Iwoną O. - red.) specjalnych kontaktów" i "znała ją wyłącznie z racji pełnienia przez nią funkcji prezes uzdrowiska".

Jak czytamy, trzecim posłem, który - oprócz Leniart i Kołodziejczaka - ma usłyszeć zarzuty, jest zdaniem dziennika inna, znana polityk PiS.



