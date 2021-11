Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w czwartek o zawarciu umowy koalicyjnej ze stowarzyszeniem OdNowa. Założyli je byli politycy Porozumienia Jarosława Gowina, a na czele grupy stoi wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Polityk przekonywał, że jest usatysfakcjonowany z wyników negocjacji z szefem PiS.

- Udało się nam w tych negocjacjach zagwarantować bardzo szeroki, programowy i personalny wpływ na państwo. Będziemy mieć przedstawicieli w kierownictwach pięciu ministerstw, a także w administracji rządowej w terenie - wyliczył Ociepa.

OdNowa będzie mieć przedstawicieli w kierownictwach resortów: obrony narodowej, rozwoju i technologii, edukacji i nauki, sportu i turystyki oraz rolnictwa i rozwoju wsi. - W związku z tym, że dział "turystyka", będzie częścią ministerstwa sportu, Andrzej Gut-Mostowy będzie wiceministrem sportu i turystyki. Mamy też kandydata na wiceministra rolnictwa - poinformował, zaznaczając, że nie chce mówić o personaliach, gdyż o zmianach będzie informował premier Mateusz Morawiecki.



Ociepa zaznaczył, że od samego początku negocjacji z PiS sygnalizował, że jego stowarzyszenie ma szersze ambicje i bardziej długoterminowe niż stanowiska. - Chcemy na serio budować niekoncesjonowany ruch społeczny, polityczny, który pozwoli prawicy wygrywać wybory. W związku z tym negocjowaliśmy przede wszystkim postulaty programowe. Wynegocjowaliśmy też kandydata na prezydenta stolicy - powiedział.



Pytany czy kandydatem na prezydenta Warszawy w kolejnych wyborach będzie obecny prezydent Chełma Jakub Banaszek, lider OdNowy stwierdził, że jest on "świetnym prezydentem, który pokazał, że w ciągu dwóch lat można dźwignąć miasto, ściągnąć dziesiątki milionów złotych na inwestycje". - Na pewno będzie on jedną z twarzy kampanii samorządowej całej Zjednoczonej Prawicy. Natomiast czy w roli kandydata na prezydenta stolicy, to jeszcze za wcześnie, by to ujawniać - zaznaczył Ociepa.



Ociepa: OdNowa ma największy potencjał do poszerzania elektoratu Zjednoczonej Prawicy

Wiceszef MON poinformował ponadto, że w umowie koalicyjnej zostało zapisanych 12 postulatów programowych, które dotyczą m.in.: bezpieczeństwa, gospodarki, samorządności, polityki europejskiej, zdrowotnej oraz ludzi młodych. - Te pięć obszarów będzie zajmować naszą uwagę, jeśli chodzi o prace programowe. Jednocześnie będziemy docierać do samorządowców, przedsiębiorców, do elektoratu proeuropejskiego, a z drugiej strony naszą grupą docelową będą ludzie młodego pokolenia - poinformował Ociepa.



Jego zdaniem "OdNowa ma największy potencjał ze wszystkich koalicjantów do poszerzania elektoratu Zjednoczonej Prawicy". - Naszym celem politycznym jako obozu jest wygranie serii wyborów, począwszy od parlamentarnych w 2023 roku, przez samorządowe, europejskie i wreszcie prezydenckie. Do tego potrzebne jest nieustannie poszerzanie naszego elektoratu - dodał.



Lider OdNowy zapowiedział ponadto, że w połowie listopada odbędzie się "event programowy wraz z prezentacją 16 pełnomocników wojewódzkich". - Będą oni przygotowywali strukturę stowarzyszenia w całym kraju. Chcemy otworzyć szeroko drzwi dla ludzi wartościowych, ambitnych, którzy zainspirowani postulatami programowymi będą chcieli do nas przystąpić i tworzyć centrowe skrzydło Zjednoczonej Prawicy - oświadczył Ociepa.



Nie wykluczył również, że w przyszłości stowarzyszenie będzie przekształcane w partię polityczną. - Dzisiaj jest decyzja, by tworzyć ruch społeczny, stowarzyszenie, bo jest to bardziej inkluzyjne. Samorządowcom znacznie łatwiej przystępuje się do stowarzyszenia, niż do partii politycznej. Nie wykluczamy jednak, że albo zamiast, albo równolegle pojawi się partia - zaznaczył Ociepa.



W skład stowarzyszenia OdNowa, poza Ociepą, wchodzą też posłowie: Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Tadeusz Kopeć.