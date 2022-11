Stopy procentowe. RPP zadecydowała

Po środowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej opublikowana została decyzja w sprawie stóp procentowych. Jak wynika z krótkiego komunikatu, zadecydowano o tym, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie.

Zgodnie z decyzją RPP, stopy procentowe utrzymane są na poziomie:

stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;

Stopy procentowe. W październiku RPP nie zdecydowała się na podniesienie

Także w październiku RPP nie zdecydowała się na podniesienie stóp procentowych.

Do ostatniej podwyżki stóp procentowych doszło we wrześniu bieżącego roku - wyniosła 0,25 pkt bazowych. Była to 11 podwyżka z rzędu.

Przed posiedzeniem w listopadzie ekonomiści przewidywali, że RPP zdecyduje się na niewielkie podniesienie stóp procentowych - o symboliczne 25 punktów bazowych . Wśród ekspertów pojawiła się także opinia, że stopy procentowe nie zostaną podniesione ze względu na to, że większość członków RPP nie chce sprowokować kryzysu gospodarczego w Polsce.