Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja Donalda Tuska
Premier Donald Tusk zdecydował o przedłużeniu obowiązywania stopni alarmowych. Oryginalnie zostały one wprowadzone po przeprowadzeniu aktów dywersji na polskiej kolei. Stopnie BRAVO, BRAVO-CRP i CHARLIE będą obowiązywać od 1 marca do 31 maja tego roku.
W skrócie
O decyzji prezesa Rady Ministrów w mediach społecznościowych poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Stopnie alarmowe BRAVO, BRAVO-CRP i CHARLIE będą obowiązywać od 1 marca do 31 maja 2026 r.
Stopnie alarmowe dotyczą zagrożeń w cyberprzestrzeni, polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszarów linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Sieć zarządzana przez pierwszy z podmiotów - PKP PLK - stanowi około 93 proc. całej sieci kolejowej w Polsce.
Decyzja premiera Donalda Tuska oznacza przedłużenie obowiązywania stopni oryginalnie wprowadzonych po przeprowadzeniu aktów dywersji na polskiej kolei w listopadzie zeszłego roku.
Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE. Co oznacza ich wprowadzenie?
Stopnie alarmowe dla przeciętnego obywatela oznaczają przede wszystkim większą obecność służb i częstsze kontrole. W zależności od poziomu w wyniku ich wprowadzenia mogą pojawić się ograniczenia w dostępie do budynków publicznych czy wzmożone patrole.
Polski system stopni alarmowych jest czterostopniowy, w jego ramach funkcjonują stopnie ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA (najwyższy) oraz ich odpowiedniki w cyberprzestrzeni - ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP.
Stopień BRAVO jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
Głównym założeniem wprowadzenia tego stopnia jest wzmocnienie ochrony. CHARLIE z kolei oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.