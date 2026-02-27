W skrócie Premier Donald Tusk zdecydował o przedłużeniu obowiązywania stopni alarmowych BRAVO, BRAVO-CRP i CHARLIE do 31 maja 2026 roku.

Decyzja dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni, polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami kraju oraz linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS.

Wprowadzenie stopni alarmowych oznacza większą obecność służb oraz częstsze kontrole, a poziomy BRAVO i CHARLIE są elementami czterostopniowego systemu alarmowego.

O decyzji prezesa Rady Ministrów w mediach społecznościowych poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Stopnie alarmowe BRAVO, BRAVO-CRP i CHARLIE będą obowiązywać od 1 marca do 31 maja 2026 r.

Stopnie alarmowe w Polsce. Premier Donald Tusk podjął decyzję

Stopnie alarmowe dotyczą zagrożeń w cyberprzestrzeni, polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszarów linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Sieć zarządzana przez pierwszy z podmiotów - PKP PLK - stanowi około 93 proc. całej sieci kolejowej w Polsce.

Decyzja premiera Donalda Tuska oznacza przedłużenie obowiązywania stopni oryginalnie wprowadzonych po przeprowadzeniu aktów dywersji na polskiej kolei w listopadzie zeszłego roku.

Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE. Co oznacza ich wprowadzenie?

Stopnie alarmowe dla przeciętnego obywatela oznaczają przede wszystkim większą obecność służb i częstsze kontrole. W zależności od poziomu w wyniku ich wprowadzenia mogą pojawić się ograniczenia w dostępie do budynków publicznych czy wzmożone patrole.

Polski system stopni alarmowych jest czterostopniowy, w jego ramach funkcjonują stopnie ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA (najwyższy) oraz ich odpowiedniki w cyberprzestrzeni - ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP.

Stopień BRAVO jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Głównym założeniem wprowadzenia tego stopnia jest wzmocnienie ochrony. CHARLIE z kolei oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

