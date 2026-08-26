Stopnie alarmowe 2. i 3. stopnia w Polsce. Premier podjął decyzję

W skrócie Premier podpisał zarządzenia przedłużające cztery stopnie alarmowe w kraju do 30 listopada br.

Przedłużone zostały 2. stopień BRAVO i BRAVO-CRP w Polsce oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej za granicą, a także 3. stopień CHARLIE na wybranych liniach kolejowych.

Stopnie alarmowe BRAVO, BRAVO-CRP i CHARLIE nakładają na administrację publiczną obowiązek wzmożonego monitoringu oraz zwiększonej czujności wobec zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

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Przedłużone zostały: 2. stopień zagrożenia BRAVO oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO-CRP, które obowiązują na terytorium całego kraju oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzeniem premiera przedłużone zostało również obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Ostatni ze stopni alarmowych został wprowadzony po akcjach sabotażu na polskiej kolei w listopadzie ubiegłego roku.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Stopnie alarmowe BRAVO, BRAVO-CRP i CHARLIE przedłużone

BRAVO-CRP jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Z kolei stopień alarmowy CHARLIE - trzeci w czterostopniowej rosnącej skali - jest jak do tej pory najwyższym w Polsce. Oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.



